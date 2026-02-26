Aseguran que Mon Laferte recibirá la Gaviota de Platino en su show en Viña 2026

Ad portas de la participación este jueves de Mon Laferte en el Festival de Viña del Mar 2026, en las últimas horas surgió un importante rumor en torno al show de la artista nacional.

Y es que según informó La Tercera, la intérprete de “Tu Falta de Querer” recibirá la exclusiva Gaviota de Platino durante su paso por el evento.

En principio, un decreto firmado por la Municipalidad de Viña del Mar establece dos requisitos para optar a la Gaviota de Platino.

Uno de ellos es tener al menos 30 años de carrera artística, y el otro es mantener un “vínculo íntimo y recíproco con el Festival”.

Pese a que Laferte cumple con el segundo, todavía no poseería las tres décadas de trayectoria.

No obstante, desde la Municipalidad de Viña del Mar comentaron al citado medio que el decreto finalmente sí le permitirá a Laferte obtener el galardón.

Desde La Tercera explicaron que la trayectoria de Laferte “será tomada desde cuando ingresó a los 10 años al conservatorio Zidor Handler de Viña del Mar”.

“O sea, desde sus primeros pasos formativos, no desde sus orígenes más protocolares”, añadieron.

Además, señalaron que “ya se le habría avisado a la cantante que podría recibir el galardón mayúsculo del evento”.

Cabe destacar que, en caso de obtener el premio, la cantante será la sexta artista en recibir la Gaviota de Platino.

Previamente, se le otorgó el galardón a Luis Miguel (2012), Isabel Pantoja (2017, en homenaje a Juan Gabriel), Lucho Gatica (2019, homenaje póstumo), Los Jaivas (2023) y Myriam Hernández (2025).