Balean a carabinero en Talcahuano: ataque ocurre a 24 horas del registrado en Puerto Varas

Otro carabinero fue baleado este jueves, a 24 horas del ataque ocurrido a otro funcionario en Puerto Varas. El ataque de esta jornada se registró en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío.



De acuerdo a los primeros antecedentes, el ataque ocurrió la madrugada de este jueves cuando el funcionario se dirigía a su domicilio.



Según las primeras versiones, el carabinero fue abordado por uno o más sujetos armados que le dispararon en reiteradas ocasiones en circunstancias aún no aclaradas.



El funcionario resultó herido en una mano por lo que fue trasladado hasta el Hospital Las Higueras, donde permanece internado.



Este hecho se suma al caso del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), baleado en Puerto Varas, quien permanece con muerte cerebral en el hospital regional de Puerto Montt.