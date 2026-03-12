Home Nacional "ministra steinert aclara que no hay detenidos y que investigación..."

Ministra Steinert aclara que no hay detenidos y que investigación por el caso del carabinero baleado en Puerto Varas es reservada

La titular de Seguridad también se refirió a las acciones judiciales que impulsará el Ejecutivo. El Gobierno participará como querellante en el caso y buscará las sanciones más altas contra los responsables.

Eduardo Córdova
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, llegó la tarde de este miércoles al hospital de Puerto Montt para reunirse con la familia del sargento segundo de Carabineros, Javier Figueroa. El funcionario quedó con muerte cerebral tras recibir un disparo en la cabeza durante una fiscalización policial realizada en la ciudad de Puerto Varas.

Tras concretar la visita, la secretaria de Estado abordó el estado de la investigación que busca identificar a los responsables del ataque. La autoridad indicó que, por ahora, no existen personas detenidas.

Desde el frontis del recinto hospitalario, Steinert confirmó que el proceso investigativo se mantiene sin arrestos. “No hay detenidos, pero esta causa y esta investigación están en reserva”, manifestó, de acuerdo a Emol.

La ministra explicó además el motivo de su presencia en la región. La visita se realizó por instrucción del Presidente y tuvo como objetivo acompañar a los familiares del funcionario herido.

“Yo concurrí para mostrar solidaridad con Carabineros, mandatada por el Presidente. Esto es un hecho muy doloroso, estuvimos con la familia, y por lo tanto solo quiero transmitir que Chile se consterna cuando tenemos un carabinero herido, sobre todo por la forma y la magnitud de lo que tenemos el día de hoy”, señaló.

La secretaria de Estado también se refirió a las acciones judiciales que impulsará el Ejecutivo. El Gobierno participará como querellante en el caso y buscará las sanciones más altas contra los responsables.

En ese contexto, Steinert afirmó que “nosotros estamos como querellantes y vamos a pedir, una vez que se esclarezcan los hechos, las penas más elevadas que se contemplan para este delito”.

Finalmente, la ministra llamó a esperar el desarrollo de las diligencias. La investigación está siendo liderada por la Fiscalía regional, según explicó la autoridad.

“Vamos con calma, el trabajo está en manos de la fiscalía regional, he visto el trabajo de la fiscal, es un trabajo acucioso, por lo tanto tenemos que ir de a poco”, acotó la ministra.

