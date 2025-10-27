Bancadas de oposición presentaron Acusación Constitucional contra el exministro Pardow

Las bancadas de diputados de oposición anunciaron formalmente este lunes la presentación de una Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el error de cálculo en las cuentas de la luz.



En un punto de prensa realizado en el Congreso, los diputados informaron que el documento cuenta con dos capítulos infringidos y argumentaron bajo el artículo N°8 de la Transparencia, que “establece el principio de publicidad y transparencia, reconociendo el derecho de acceso a la información pública, excepto en casos de reserva legal”.



El texto fue ingresado ante la Secretaría de Partes de la Cámara de Diputados, previo a la sesión de las 17 horas, y el libelo acusatorio cuenta, además, con la firma de la diputada Pamela Jiles, por lo que tendría el respaldo del Partido de la Gente, además de Amarillos, Demócratas, Chile Vamos, Republicanos, Libertarios, y el Partido Social Cristiano.

El libelo contaría con un piso de -aproximadamente- 75 votos, quedando a cerca de dos para aprobar su admisibilidad. Posteriormente a ello, este debe pasar por el Senado, el que actuará de jurado.



Ya ingresada la AC, en la sesión de Sala de esta tarde se definirán en la tómbola los cinco parlamentarios que -eventualmente- van a integrar la comisión revisora.



A partir de ahí, correrá un plazo de 10 días para que el exministro Pardow pueda responder, y luego los 6 días para que la comisión pueda despachar el informe.