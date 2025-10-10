Banda realiza dos turbazos en Chicureo: en uno maniataron a la familia

Un grupo de delincuentes protagonizó dos robos en viviendas durante la madrugada de este viernes en la comuna de Colina. En uno de los casos, una familia fue maniatada en el exclusivo sector de Chicureo.

El primer asalto ocurrió cerca de las 4:30 horas en una vivienda de la calle Santa Gemita, donde un hombre denunció ante Carabineros que siete sujetos armados irrumpieron en el inmueble. La víctima aseguró que fue amenazada y posteriormente amarrada de manos y pies.

Tras reducir al dueño de casa, los delincuentes cargaron diversas especies en el vehículo de la víctima y se dieron a la fuga.

Durante el asalto, el dueño de casa fue víctima de agresiones por parte de los delincuentes, quedando con múltiples lesiones.

La víctima fue trasladada a urgencias de la Clínica Alemana, donde permanece hospitalizada. La banda, minutos después, se dirigió a una segunda vivienda en el mismo sector, donde intimidaron y maniataron al grupo familiar, según los antecedentes policiales preliminares.

En ese segundo robo, los sujetos también sustrajeron pertenencias y un automóvil, con el que escaparon del lugar.

Por orden de la Fiscalía, personal especializado de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para esclarecer los hechos.