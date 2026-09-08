Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca a 14 años de su muerte: “Viví el dolor más profundo”

Este 8 de septiembre se cumplen 14 años de la muerte de Blanca Vicuña, hija de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain. Como cada año, el actor chileno le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

La pequeña, conocida cariñosamente como Blanquita, falleció en 2012 a los seis años, luego de contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México, recogió La Hora.

Su partida dejó una profunda huella en Benjamín Vicuña y Pampita. Este lunes, el actor volvió a recordar a su hija con una extensa y sentida reflexión.

El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña a su hija Blanca

Fue a través de su cuenta de Instagram que Benjamín Vicuña compartió sus palabras a 14 años de la muerte de su hija.

“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, escribió.

Luego, el actor reflexionó sobre la fecha que cada año le recuerda la partida de Blanca.

“Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, expresó.

Vicuña también recordó algunas de las características que marcaron la personalidad de su hija.

“Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”, añadió.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre”

En su publicación, Benjamín Vicuña también contó cómo mantiene vivo el recuerdo de Blanca junto a sus hermanos.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras”, relató.

El actor explicó que les habla de su mirada, de sus palabras y de los pequeños recuerdos que conserva de ella.

“Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”, sostuvo.

Además, destacó el impacto que tuvo Blanca en su vida.

“Fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida”, escribió.

Para cerrar su mensaje, Benjamín Vicuña volvió a recordar a su hija en este nuevo septiembre y aseguró que su familia continúa honrando su memoria.

“Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”, concluyó.