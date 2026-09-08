Home Vanguardia "benjamín vicuña recuerda a su hija blanca a 14 años de su muerte:..."

Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca a 14 años de su muerte: “Viví el dolor más profundo”

La pequeña, conocida cariñosamente como Blanquita, falleció en 2012 a los seis años, luego de contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México. Su partida dejó una profunda huella en Benjamín Vicuña y Pampita. Este lunes, el actor volvió a recordar a su hija con una extensa y sentida reflexión.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Benjamín Vicuña recuerda a su hija Blanca a 14 años de su muerte: “Viví el dolor más profundo”

Este 8 de septiembre se cumplen 14 años de la muerte de Blanca Vicuña, hija de Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain. Como cada año, el actor chileno le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

La pequeña, conocida cariñosamente como Blanquita, falleció en 2012 a los seis años, luego de contraer una bacteria durante unas vacaciones familiares en México, recogió La Hora.

Su partida dejó una profunda huella en Benjamín Vicuña y Pampita. Este lunes, el actor volvió a recordar a su hija con una extensa y sentida reflexión.

El emotivo mensaje de Benjamín Vicuña a su hija Blanca

Fue a través de su cuenta de Instagram que Benjamín Vicuña compartió sus palabras a 14 años de la muerte de su hija.

“Acá estamos. Otro septiembre que espera la primavera. Despierto y el cuerpo duele, dicen que es lo que nos alerta que estamos vivos, el dolor. Viví el dolor más profundo y acá estamos”, escribió.

Luego, el actor reflexionó sobre la fecha que cada año le recuerda la partida de Blanca.

“Pienso, es 8 y se repite como un infinito trágico y bello. Bello porque estás ahí, en ese infinito y en el pensamiento”, expresó.

Vicuña también recordó algunas de las características que marcaron la personalidad de su hija.

“Blanca, mi niña que quería volar, hoy guardo algunas fotos para darle lugar a las flores de la primavera que vendrán y necesitan mi luz. Magnolias crecen en mi jardín”, añadió.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre”

En su publicación, Benjamín Vicuña también contó cómo mantiene vivo el recuerdo de Blanca junto a sus hermanos.

“Hoy reúno a tus hermanos en tu nombre, preguntan de ti y vuelvo a contar una mil veces quién eras y cómo eras”, relató.

El actor explicó que les habla de su mirada, de sus palabras y de los pequeños recuerdos que conserva de ella.

“Por momentos siento que se repiten las anécdotas, pero no se acaban las ganas de recordarte y honrar tu legado”, sostuvo.

Además, destacó el impacto que tuvo Blanca en su vida.

“Fuiste un pequeño milagro, porque iluminaste corazones y despertaste conciencias, porque me enseñaste que la muerte es un instante, que la noche pasa y la vida sigue. Que incluso la ausencia es parte de la vida”, escribió.

Para cerrar su mensaje, Benjamín Vicuña volvió a recordar a su hija en este nuevo septiembre y aseguró que su familia continúa honrando su memoria.

“Hoy vuelve septiembre. Acá estamos honrando la vida, diciendo tu nombre una y mil veces como conjuros ante el olvido. Esperando caminar juntos por el desierto florido”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Poduje sobre situación económica: “No es culpa del gob...

El ministro de Vivienda sostuvo, en entrevista con Tele13 Radio, que “creo que esa discusión de quién tiene la culpa hoy día es absolutamente inconducente. Y lo que tenemos que hacer es arreglarlo”.

Leer mas
Vanguardia
Preocupación en Argentina: Mirtha Legrand es internada...

La llamada “diva” tuvo que suspender la grabación de su último programa debido a su estado de salud. En su lugar, su nieta Juana Viale asumió la conducción de “La noche de Mirtha”. Según informó el diario argentino La Nación, Legrand se mantiene comunicada con sus cercanos y conversa con ellos por teléfono.

Leer mas
Internacional
Sheinbaum responde a Trump por polémico mapa: “México ...

La presidenta de México se pronunció luego de la publicación que realizó Donald Trump, quien compartió una imagen donde la bandera de EEUU cubría todo Norteamérica y el Caribe, además de Groenlandia e Islandia.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
6
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/