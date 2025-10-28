Biministro García a generadoras: “Me cuesta entender por qué dicen que no hay un acuerdo”

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, respondió a las declaraciones de Generadoras de Chile, que negaron la existencia de un acuerdo con el Gobierno respecto a las devoluciones por errores en el cálculo de las cuentas de electricidad.

Camilo Charme, director ejecutivo del gremio, afirmó que “no ha habido ningún acuerdo ni negociación con el Gobierno”.



En entrevista con Radio ADN, García insistió en que las empresas están actuando conforme a lo solicitado por el Ejecutivo: “Me cuesta entender por qué señalan que no hay un acuerdo, pero es problema de ellos. A lo mejor lo hicieron sin muchas ganas, pero están haciendo lo que corresponde”.



Para el ministro, la discusión sobre si existe o no un acuerdo es secundario: “Que se reconozca un acuerdo o no es irrelevante, ya que lo importante es que los chilenos van a recibir de vuelta lo que les corresponde y lo que el Gobierno les había señalado a las generadoras que debían hacer”.



También descartó que haya existido una negociación formal: “Lo que hizo el Gobierno fue decirles a las empresas generadoras que tenían que devolver una plata que no les correspondía. Hubo un silencio prolongado de las empresas generadoras. Recién ayer señalaron que sí, que estaban dispuestos a devolver esa plata”.



“No es que ellos hayan tomado la iniciativa de hacerlo de manera espontánea o por su propia decisión. Si esto hubiera ocurrido, lo hubiésemos escuchado hace varios días atrás”, agregó.

Descuentos promedio de $2 mil en las boletas de los clientes durante seis meses



El anuncio del Gobierno contempla descuentos promedio de $2 mil en las boletas de los clientes durante seis meses, a partir de enero de 2026. García afirmó que el calendario de devoluciones “se mantiene exactamente como lo hemos señalado”.



Aunque el comunicado de las generadoras no especifica montos, García aseguró que “señalan que van a devolver US$113 millones, tal cual se lo había comunicado el Gobierno”. Las empresas, por su parte, expresaron su intención de “poner a disposición” los montos cobrados en exceso, sin confirmar cifras.



El ministro reiteró que “la plata se va a devolver en exactamente los mismos montos en que se habían captado en exceso. La ciudadanía se va a ver plenamente compensada”.

Impacto económico y político



Consultado sobre el efecto de estos errores en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), García descartó consecuencias relevantes: “No tuvo impacto en la inflación y ahora la población pudo comprobarlo al conocer la cifra que les va a ser devuelta (Unos $12 mil en seis meses). No es significativa, es importante que se haga, pero no es de magnitud y no tuvo un impacto inflacionario”.



Además, atribuyó la controversia a reacciones exageradas desde el mundo político: “hubo reacciones del mundo político que inflaron este tema”, y criticó que se haya comunicado a la ciudadanía que el cobro en exceso “era de enorme magnitud”.



“El problema fue la irresponsabilidad de ciertos actores que inflaron esto de manera desmedida”, recalcó.