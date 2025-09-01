Bolivia solicita repatriar a policías detenidos en Hito Cajón y afirma que estaban en un operativo antidrogas

Desde Bolivia solicitaron la repatriación de los cinco policías bolivianos que fueron arrestados en Chile el domingo 24 de agosto, en la Región de Antofagasta, tras ser sorprendidos con droga, armas y municiones.

El Juzgado de Garantía de Calama decretó la prisión preventiva para los uniformados altiplánicos y también para un civil de la misma nacionalidad, luego de ser interceptados por Carabineros en el sector de Hito Cajón, tras ingresar a Chile por un paso no habilitado. Se estableció, además, un plazo de 150 días para la investigación.

La Fiscalía de Calama formalizó a los detenidos por delitos de tráfico de drogas, receptación y tenencia de armas y municiones. Los cinco policías se movilizaban en un Nissan Patrol sin distintivos institucionales, mientras que el civil viajaba en una camioneta Toyota que mantenía encargo por robo en Chile.

Durante el operativo, carabineros de la Segunda Comisaría de San Pedro de Atacama incautaron casi 500 kilos de marihuana y más de 73 kilos de pasta base de cocaína. El cargamento fue hallado en la camioneta, mientras que en el Nissan Patrol encontraron armas de grueso calibre, municiones, catorce celulares y placas patentes bolivianas.

EN BOLIVIA PIDEN SU REPATRIACIÓN

El viceministro de Sustancias Controladas de Bolivia, Jaime Mamani, planteó la devolución de los policías, solicitud que fue rechazada por las autoridades chilenas, señalando que formaban parte de una patrulla antidroga que realizaba labores de interdicción en la frontera entre ambos países.

“En la persecución de nuestros efectivos a un vehículo que estaba transportando sustancias controladas hacia la República de Chile, el vehículo se detuvo por una nevada y se logró aprehender al conductor”, dijo al medio local El Deber.

“Al interior se encontró marihuana y cocaína. En ese momento se acercaron carabineros de Chile, quienes les manifestaron que estaban en territorio chileno y procedieron a detener a nuestros efectivos”, agregó.

El medio boliviano Brújula Digital informó que el comandante general de la Policía de Bolivia, Augusto Russo, aseguró que el ingreso de los agentes de la FELCN a Chile fue “accidental” y que se estaba gestionando su repatriación.

“Si han entrado al territorio chileno, esto ha sido sin ninguna intención, mucho menos dolo”, mencionó Russo.

“Los efectivos de la FELCN realizaron la persecución desde Bolivia y habrían cruzado la frontera con Chile no habiéndose percatado de ello. Ahora se hacen los trámites para que en corto tiempo podamos contar con nuestros efectivos policiales”, sostuvo.