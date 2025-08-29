Policías bolivianos detenidos el domingo en la frontera portaban 600 kilos de drogas y armas de guerra

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, se pronunció esta jornada sobre la investigación del civil y los cinco policías bolivianos detenidos el domingo pasado en territorio chileno, en el sector de Hito Cajón, a escasos kilómetros de la frontera.

El persecutor relató que los imputados, cuya detención fue ampliada hasta el presente, fueron sorprendidos con cerca de 600 kilos de droga y armas de guerra, recogió Emol.

En un punto de prensa, Bekios señaló que personal de Carabineros, mientras efectuaba el domingo “patrullajes de soberanía”, halló en las cercanías de la Ruta 27CH “un vehículo que se encontraba enterrado junto a otro vehículo”. Uno de los autos tenía patente boliviana, mientras que el otro contaba con una placa chilena.

“El personal de Carabineros de Chile se acerca a realizar un control conforme a nuestra legislación nacional y se encuentra con seis personas, todas de nacionalidad boliviana”, declaró el fiscal.

El persecutor añadió que en los automóviles incautados se encontró “en primer lugar, una importante cantidad de droga: aproximadamente 600 kilos; una importante cantidad de armamento de guerra y armamento de puño”.

Carabineros detuvo a los seis extranjeros, quienes quedaron a disposición de la fiscalía local de Calama. Los imputados serán formalizados durante esta jornada.

Consultado sobre la manera en que ingresaron al país, Bekios precisó que “habrían ingresado en vehículos”. Además, uno de los autos incautados tenía encargo por robo en Chile.