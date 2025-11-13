Home Nacional "bus arrasó con semáforo, poste de cámaras y un kiosco en providen..."

Bus arrasó con semáforo, poste de cámaras y un kiosco en Providencia: chofer argumentó que “me puse a toser”

El hecho se registró en Avenida Providencia con La Concepción. El conductor relató que “venía solamente yo, me puse a toser tan fuerte, que incluso perdí un poco la visión. Al bajar la cabeza, me puse a toser, no podía recuperarme. Cuando vine a reaccionar, me pude abrir un poco a la calle”.

Patricia Schüller Gamboa
Un bus de la locomoción colectiva derribó la mañana de este jueves un semáforo, un poste con cámaras de seguridad, estacionamientos para bicicletas y un kiosco, en la comuna de Providencia.

El accidente se registró en Avenida Providencia con La Concepción, donde por causas que se investigan una máquina del Sistema RED perdió el control y arrasó con la infraestructura de la vereda sur. No hubo lesionados.

De acuerdo al relato del conductor, “venía solamente yo, me puse a toser tan fuerte, que incluso perdí un poco la visión. Al bajar la cabeza, me puse a toser, no podía recuperarme. Cuando vine a reaccionar, me pude abrir un poco a la calle”.

Personal municipal inició las reparaciones de la infraestructura y el despeje de escombros, mientras que la SIAT de Carabineros inició los peritajes para determinar responsabilidades en el accidente. El hecho originó congestión en el sector.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

