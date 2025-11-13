Un bus de la locomoción colectiva derribó la mañana de este jueves un semáforo, un poste con cámaras de seguridad, estacionamientos para bicicletas y un kiosco, en la comuna de Providencia.
El accidente se registró en Avenida Providencia con La Concepción, donde por causas que se investigan una máquina del Sistema RED perdió el control y arrasó con la infraestructura de la vereda sur. No hubo lesionados.
De acuerdo al relato del conductor, “venía solamente yo, me puse a toser tan fuerte, que incluso perdí un poco la visión. Al bajar la cabeza, me puse a toser, no podía recuperarme. Cuando vine a reaccionar, me pude abrir un poco a la calle”.
Personal municipal inició las reparaciones de la infraestructura y el despeje de escombros, mientras que la SIAT de Carabineros inició los peritajes para determinar responsabilidades en el accidente. El hecho originó congestión en el sector.
Bus arrasó con semáforo, poste de cámaras y un kiosco en Providencia: chofer argumentó que “me puse a toser”
El hecho se registró en Avenida Providencia con La Concepción. El conductor relató que “venía solamente yo, me puse a toser tan fuerte, que incluso perdí un poco la visión. Al bajar la cabeza, me puse a toser, no podía recuperarme. Cuando vine a reaccionar, me pude abrir un poco a la calle”.
Un bus de la locomoción colectiva derribó la mañana de este jueves un semáforo, un poste con cámaras de seguridad, estacionamientos para bicicletas y un kiosco, en la comuna de Providencia.