Bus arrasó con semáforo, poste de cámaras y un kiosco en Providencia: chofer argumentó que “me puse a toser”

Un bus de la locomoción colectiva derribó la mañana de este jueves un semáforo, un poste con cámaras de seguridad, estacionamientos para bicicletas y un kiosco, en la comuna de Providencia.



El accidente se registró en Avenida Providencia con La Concepción, donde por causas que se investigan una máquina del Sistema RED perdió el control y arrasó con la infraestructura de la vereda sur. No hubo lesionados.



De acuerdo al relato del conductor, “venía solamente yo, me puse a toser tan fuerte, que incluso perdí un poco la visión. Al bajar la cabeza, me puse a toser, no podía recuperarme. Cuando vine a reaccionar, me pude abrir un poco a la calle”.



Personal municipal inició las reparaciones de la infraestructura y el despeje de escombros, mientras que la SIAT de Carabineros inició los peritajes para determinar responsabilidades en el accidente. El hecho originó congestión en el sector.