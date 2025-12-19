Home Nacional "carabinero resultó baleado tras control de identidad en recoleta:..."

Carabinero resultó baleado tras control de identidad en Recoleta: Agresor tenía orden de detención vigente

El uniformado fue herido en su brazo con su propia arma, luego de un forcejeo con el individuo, quien terminó siendo detenido. En tanto, el carabinero se encuentra fuera de riesgo vital.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Carabinero resultó baleado tras control de identidad en Recoleta: Agresor tenía orden de detención vigente

Un funcionario de Carabineros resultó herido de bala la mañana de este viernes, mientras realizaba un control de identidad a tres sujetos en la comuna de Recoleta

Los hechos sucedieron en la intersección de la caletera de Américo Vespucio con María del Pilar. 

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, todo ocurrió alrededor de las 8:45 horas, luego de que personal de radiopatrullas llevara a cabo un control de identidad preventivo a estos tres individuos. 

Uno de ellos, que fue quien atacó al uniformado, mantenía una orden de detención vigente, y registraba ocho causas anteriores por diferentes ilícitos

En declaraciones obtenidas por la citada emisora, el coronel Marco Gutiérrez Sepúlveda, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, manifestó que “de estos tres sujetos, uno mantiene una orden vigente. Esa persona se abalanza contra personal de Carabineros, se genera un forcejeo y se genera este disparo, un solo disparo, el cual lesiona al funcionario”.

El policía, un cabo segundo de Carabineros, resultó herido en el brazo y fue atendido en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Zapadores. 

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital institucional, donde se encuentra en condición estable y fuera de riesgo vital.

En tanto, el departamento OS9 y Labocar de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias.

Source Texto: La Nación/Foto: T13
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Comenzó maratónica formalización de 47 gendarmes y 23 ...

La audiencia, a cargo del juez Francisco Ramos, se está realizando de manera presencial para la mayoría de los imputados en el 12° Juzgado de Garantía de Santiago, quienes fueron trasladados en buses al Centro de Justicia de Santiago. La Fiscalía Metropolitana Occidente lo formalizará por cohecho y asociación ilícita.

Leer mas
Viajes
¿Qué hacer en Santiago para tu cumpleaños?: panoramas ...

Desde entradas al cine y restaurantes imperdibles hasta panoramas gratuitos, descubre qué hacer en Santiago para celebrar tu cumpleaños y aprovechar al máximo tu día especial.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Cómo llegar al Monumento ...

Descubre cómo llegar al Monumento Natural El Morado desde Santiago, con rutas actualizadas, transporte disponible, requisitos de ingreso y consejos para visitar uno de los lugares turísticos en Chile más cercanos a la capital.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
12
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/