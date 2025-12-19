Carabinero resultó baleado tras control de identidad en Recoleta: Agresor tenía orden de detención vigente

Un funcionario de Carabineros resultó herido de bala la mañana de este viernes, mientras realizaba un control de identidad a tres sujetos en la comuna de Recoleta

Los hechos sucedieron en la intersección de la caletera de Américo Vespucio con María del Pilar.

De acuerdo a lo informado por Radio Biobío, todo ocurrió alrededor de las 8:45 horas, luego de que personal de radiopatrullas llevara a cabo un control de identidad preventivo a estos tres individuos.

Uno de ellos, que fue quien atacó al uniformado, mantenía una orden de detención vigente, y registraba ocho causas anteriores por diferentes ilícitos

En declaraciones obtenidas por la citada emisora, el coronel Marco Gutiérrez Sepúlveda, de la Prefectura Santiago Norte de Carabineros, manifestó que “de estos tres sujetos, uno mantiene una orden vigente. Esa persona se abalanza contra personal de Carabineros, se genera un forcejeo y se genera este disparo, un solo disparo, el cual lesiona al funcionario”.

El policía, un cabo segundo de Carabineros, resultó herido en el brazo y fue atendido en el Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) Zapadores.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al hospital institucional, donde se encuentra en condición estable y fuera de riesgo vital.

En tanto, el departamento OS9 y Labocar de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias.