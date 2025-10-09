Carabineros desmantela “narco búnker” en Lo Espejo: tenían “sala de monitoreo” para vigilar el sector

Un verdadero “narco búnker” fue desmantelado este miércoles por personal de la 11º Comisaría de Carabineros de Lo Espejo, en coordinación con funcionarios municipales, en plena población Las Dunas.

Según información policial, para ingresar al lugar los uniformados debieron derribar estructuras metálicas que bloqueaban el acceso al block de departamentos y que habían sido instaladas irregularmente en la vía pública, según Emol.

Durante el operativo, un sujeto fue detenido por desórdenes y resistencia al actuar policial. Además, se intervino un departamento abandonado que operaba como sala de monitoreo clandestina, presuntamente destinada a vigilar los movimientos dentro del sector.

El mayor Luis Segura explicó que el procedimiento en “este denominado narco búnker de acá del sector de Las Dunas corresponde y obedece al trabajo en conjunto que está haciendo Carabineros de Chile con la Municipalidad de Lo Espejo, todo esto a raíz de las constantes quejas y reclamos anónimos de los vecinos de esta población”.

Según agregó, “individuos que mantienen tráfico y microtráfico en este sector proceden a silenciar y a la vez a cerrar estos condominios, controlando por cierto con cámaras, vigilando a los residentes del sector como también a las personas que van a adquirir los diferentes tipos de drogas que venden en el lugar”.