Carabineros y el Gobierno presentan “Estrategia policial Anti Turbazo”

Carabineros en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública presentaron la “Estrategia policial Anti Turbazo”, orientada a reducir los delitos de robo con violencia o intimidación en domicilios de la Región Metropolitana.



El plan, que contempla acciones en tres ejes —prevención, control y persecución penal—, fue diseñado por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros y comenzará su ejecución este mes a través de la Jefatura de Zona Metropolitana.



Para su implementación se dispuso un plan operativo, que refuerza los patrullajes en comunas de acuerdo a la georreferenciación del delito mediante el uso de drones, cuarteles móviles y patrullas mixtas.



El dispositivo cuenta con recursos logísticos de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial y la Escuela de Suboficiales, e integra a personal especializado en operación de drones certificado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, junto a alumnos en práctica profesional que cumplen funciones de apoyo operativo.



Las labores se desarrollarán en dos fases nocturnas, con despliegues simultáneos en distintas comunas, buscando anticiparse a la ocurrencia de ilícitos y fortalecer la sensación de seguridad de los vecinos.



En el ámbito comunitario, las Oficinas de Integración Comunitaria impulsarán campañas de autocuidado y trabajo conjunto con las Juntas de Vecinos, promoviendo la denuncia oportuna y el empoderamiento ciudadano frente al delito.



La idea de este servicio se concretó en una mesa de trabajo encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, con la presencia de alcaldes, quienes expresaron su respaldo al plan y manifestaron interés en fortalecer los convenios con el Departamento O.S.14.



La “Estrategia Anti Turbazo” representa una acción coordinada entre el Estado, los municipios y Carabineros, orientada a restituir la seguridad en los hogares, fortalecer la prevención y generar un modelo operativo replicable en todo el país.