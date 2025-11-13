Home Nacional "carabineros y el gobierno presentan “estrategia policial anti tur..."

Carabineros y el Gobierno presentan “Estrategia policial Anti Turbazo”

El plan, que contempla acciones en tres ejes —prevención, control y persecución penal—, fue diseñado por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros y comenzará su ejecución este mes a través de la Jefatura de Zona Metropolitana.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

Carabineros en coordinación con la Subsecretaría de Seguridad Pública presentaron la “Estrategia policial Anti Turbazo”, orientada a reducir los delitos de robo con violencia o intimidación en domicilios de la Región Metropolitana.

El plan, que contempla acciones en tres ejes —prevención, control y persecución penal—, fue diseñado por el Departamento de Planificación y Control de Gestión de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros y comenzará su ejecución este mes a través de la Jefatura de Zona Metropolitana.

Para su implementación se dispuso un plan operativo, que refuerza los patrullajes en comunas de acuerdo a la georreferenciación del delito mediante el uso de drones, cuarteles móviles y patrullas mixtas.

El dispositivo cuenta con recursos logísticos de la Prefectura de Radiopatrullas e Intervención Policial y la Escuela de Suboficiales, e integra a personal especializado en operación de drones certificado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, junto a alumnos en práctica profesional que cumplen funciones de apoyo operativo.

Las labores se desarrollarán en dos fases nocturnas, con despliegues simultáneos en distintas comunas, buscando anticiparse a la ocurrencia de ilícitos y fortalecer la sensación de seguridad de los vecinos.

En el ámbito comunitario, las Oficinas de Integración Comunitaria impulsarán campañas de autocuidado y trabajo conjunto con las Juntas de Vecinos, promoviendo la denuncia oportuna y el empoderamiento ciudadano frente al delito.

La idea de este servicio se concretó en una mesa de trabajo encabezada por el subsecretario de Seguridad Pública y la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, con la presencia de alcaldes, quienes expresaron su respaldo al plan y manifestaron interés en fortalecer los convenios con el Departamento O.S.14.

La “Estrategia Anti Turbazo” representa una acción coordinada entre el Estado, los municipios y Carabineros, orientada a restituir la seguridad en los hogares, fortalecer la prevención y generar un modelo operativo replicable en todo el país.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Loyola realizó potente llamado de cara al nuevo proces...

El seleccionado nacional anticipó el amistoso de este sábado frente a Rusia y manifestó su confianza con miras al recambio generacional del combinado nacional.

Leer mas
Vanguardia
VIDEO: Un oso paraliza el tráfico aéreo en un aeropuer...

La presencia de los osos ha llegado a paralizar infraestructuras críticas. El miércoles, un oso apareció en las inmediaciones del aeropuerto de Iwate Hanamaki, lo que provocó el cierre de la pista durante más de una hora. Un incidente similar ya ocurrió en junio en el aeropuerto de Yamagata, que también tuvo que cerrar temporalmente tras el avistamiento de un oso en la pista.

Leer mas
Triunfo
Ortiz reacciona a los dichos de Pavez sobre la UC y ex...

El técnico del Cacique fue consultado por la situación del capitán y volante del cuadro albo, y además, se refirió a Manley Clerveaux, figura haitiana de la proyección del equipo, quien “desapareció” de las nóminas por una supuesta indisciplina.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/