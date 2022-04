Cariola y disculpas de Siches por Wallmapu: “Me parece que era absolutamente innecesario”

La diputada del Partido Comunista (PC), Karol Cariola, reprochó las excusas emitidas por la ministra del Interior, Izkia Siches, respecto al uso del término Wallmapu.



La utilización del concepto había causado molestia pues la palabra también se referiría a territorio trasandino. Así lo manifestó el exministro de Seguridad de la provincia de Chubut, Federico Massoni: “Le exigimos a nuestro gobierno nacional que sean férreos en el posicionamiento y les aclaren a los chilenos que no existe ningún Wallmapu, existe la provincia del Chubut”.



A él se sumó el legislador de Río Negro, Gustavo Cairo, quien solicitó que la Cancillería argentina “eleve de forma urgente el reclamo pertinente a las autoridades chilenas por ser una grave intromisión a la soberanía nacional”.



Al respecto, Siches aseguró que “para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado a nuestro territorio nacional. Y no es para polarizar a nuestro país, sino más bien buscar aquellos puntos de encuentro, hablarle a nuestros pueblos originarios con mucho respeto”.



“En eso, si he producido malestar a nivel nacional o nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes, jamás ha estado en mi interés”, consignó.



En ese contexto, la diputada Cariola acusó en T13 que “es evidente que hay un exceso de sensibilidad respecto de algunos temas por parte de algunas personas. Lo digo a propósito de que cause tanta molestia decir ‘Wallmapu’ a La Araucanía y a toda la tierra vinculada a la recuperación de los territorios del pueblo mapuche, considerando que ese es el concepto que el pueblo mapuche utiliza. Me parece que es una exageración”.



“Si la ministra quiso pedir disculpas para no generar más polémicas sobre el punto, está en su derecho a hacerlo. Sin embargo, me parece que era absolutamente innecesario pedir este tipo de explicaciones o disculpas”, remarcó.



Respecto a las razones de Siches para pedir disculpas, la militante PC apuntó a que “seguramente, ella debe haber tomado una decisión basada en el rol y en la responsabilidad que ella tiene como ministra del Interior”.



Sin embargo, la parlamentaria recalcó que “me parece que la ministra o cualquier persona de este país tiene todo el derecho de hablar del “Wallmapu”, considerando la concepción que el propio pueblo mapuche estableció al respecto”.