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Bencinas disparan inflación: IPC de marzo fue de 1,0% con 1,4% acumulado en el año

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron transporte (2,6%) con 0,320 puntos porcentuales (pp.), y educación (5,5%) con 0,240pp.

Patricia Schüller Gamboa
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Bencinas disparan inflación: IPC de marzo fue de 1,0% con 1,4% acumulado en el año

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó en marzo de este año una variación mensual de 1,0%. Acumuló 1,4% en el año y 2,8% a doce meses.

Diez de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice. Tres presentaron incidencias negativas.

De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron transporte (2,6%) con 0,320 puntos porcentuales (pp.), y educación (5,5%) con 0,240pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,429pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó bienes y servicios diversos (-0,5%), que presentó una incidencia de -0,020pp.

Principal alza fue la gasolina

Como estaba previsto, la principal alza fue la gasolina que en marzo presentó un aumento mensual de 8,2%, aportando 0,234 puntos porcentuales a la variación del indicador general. Además, acumuló 3,5% de alza al tercer mes del año.

También destacaron las alzas de la enseñanza universitaria, que anotó un incremento mensual de 6,1%; transporte aéreo internacional, que registró un alza mensual de 15,2%, y los tomates, con un alza de 17,6%.

Principales bajas

Entre las principales bajas se anotaron transporte en bus interurbano, con un descenso mensual de 24,1%, y medicamentos para el aparato digestivo y metabólico, con una disminución mensual de 4,3%.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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