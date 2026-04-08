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Joven de 18 años muere luego de fatal balacera fuera de su casa en Conchalí: indagan ajuste de cuentas

El ataque se produjo en las afueras del domicilio de una de las víctimas, donde se registró una alta cantidad de disparos. De acuerdo con los primeros antecedentes, esta dinámica sugiere un posible ajuste de cuentas entre los involucrados.

Eduardo Córdova
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Joven de 18 años muere luego de fatal balacera fuera de su casa en Conchalí: indagan ajuste de cuentas

Un violento tiroteo ocurrido durante la madrugada de este miércoles en Conchalí dejó a un joven de 18 años fallecido y a otro, de similar edad, en estado grave. Además, el ataque se registró en plena vía pública y generó un amplio despliegue policial en el sector.

Posteriormente, el hecho tuvo lugar en calle Santa Inés, donde las víctimas fueron interceptadas por desconocidos. En ese contexto, los sujetos abrieron fuego en reiteradas ocasiones y, luego, se dieron a la fuga.

El ataque se produjo en las afueras del domicilio de una de las víctimas, donde se registró una alta cantidad de disparos. En ese sentido, de acuerdo con los primeros antecedentes, esta dinámica sugiere un posible ajuste de cuentas entre los involucrados.

Uno de los jóvenes recibió múltiples impactos balísticos en el tórax y murió en el lugar. Por otra parte, el segundo afectado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial tras recibir dos disparos. Actualmente, su estado de salud es grave.

La investigación quedó en manos del equipo ECOH de la Fiscalía Metropolitana junto a la Brigada de Homicidios de la PDI. Asimismo, ambas unidades realizan diversas diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.

Entre las hipótesis que se analizan figura un eventual enfrentamiento entre bandas rivales o un ajuste de cuentas. De igual manera, la evidencia balística apunta a la participación de al menos dos atacantes en el hecho.

El fiscal ECOH, Jorge Reyes, confirmó la magnitud del ataque y el carácter directo de la agresión. En esa línea, señaló: “Se percutaron múltiples disparos, más de 20, y estamos investigando la naturaleza de esta munición. Fue un ataque directo, al parecer, estas personas estaban siendo buscadas”.

Source Texto: La Nación / Foto: X – @ECOH_FiscaliaRM
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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