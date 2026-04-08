Detective da muerte a delincuente que lo apuñaló en Estación Central

Un funcionario de la PDI dio muerte a un delincuente que intentó asaltarlo en Estación Central, tras ser apuñalado en el tórax. Además, el hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

El incidente ocurrió la noche del martes en la intersección de Toro Mazote con la Alameda. En ese punto se ubica uno de los accesos a la estación San Alberto Hurtado del Metro.

Por ese sector transitaba un detective de 37 años, oriundo de Valdivia, quien estaba de visita en Santiago. Actualmente, el funcionario cumple labores en el Departamento de Policía Internacional.

Posteriormente, cerca de las 22:30 horas, el policía salió de una pizzería y se dirigía hacia el Metro. En ese momento, fue interceptado por un individuo.

El delincuente intentó asaltarlo, lo que derivó en un forcejeo entre ambos. En ese contexto, el atacante apuñaló al funcionario en el tórax. Frente a esto, el detective utilizó su arma de servicio y efectuó dos disparos, causando la muerte del asaltante.

La secuencia del ataque quedó registrada en cámaras de seguridad del sector. Asimismo, estas imágenes son parte de las diligencias que se realizan para esclarecer el caso.

El fiscal Javier Mayer Lacalle, de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, confirmó la dinámica de los hechos. En esa línea, indicó: “Hiere al funcionario policial en la zona del tórax, y este se defiende haciendo uso de su arma y le propina al menos dos impactos, que en definitiva al asaltante le causan la muerte”.

El funcionario de la PDI permanece en estado grave, aunque estable, tras la agresión. Cabe señalar que tenía previsto regresar durante la madrugada a Valdivia.

El asaltante fallecido corresponde a un ciudadano chileno de 22 años, sin antecedentes policiales conocidos. Por ahora, esta información fue proporcionada preliminarmente por Carabineros.