Timonel del PS: “Decir que hay guarenes es una falta de respeto y me da vergüenza”

La presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, dijo que “es una falta de respeto a miles personas que trabajan a lo largo de Chile” que el diputado republicano Agustín Romero diga que “encontraron guarenes en los cajones”. Esto cuando el actual Gobierno quiso encontrar dinero.



“Referirse así, que hay guarenes, que el desorden, que no están los papeles… todo eso devela una mirada tan estrecha y pobre que a mí me da vergüenza”, sostuvo la parlamentaria en entrevista con Radio Cooperativa.



Añadió que “denostar a la gente es gratis”. Cuestionó las cifras de Romero indicando que “el diputado se quedó con la minuta primera que se le filtró de los 46 millones, porque la minuta de la semana pasada, que es la información oficial de la Dipres, habla de 3.600 millones en la caja, no de 46”.

“Dejémosle de mentirle a la gente”

“Dejemos de mentirle a la gente. Cero expulsados. Prometieron expulsiones, cero expulsados. Prometieron más recursos para seguridad, bajaron los recursos de seguridad. Prometieron no cambiar los beneficios sociales, quieren bajar la gratuidad. Esa es la verdad”, remarcó.