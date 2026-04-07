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¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 6 de abril

Algunos futbolistas chilenos verán acción en distintas competiciones esta semana, como la Championship de Inglaterra, la Liga Profesional Argentina o La Liga española.

Leonardo Medina
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¿Cuándo juegan?: Horarios y dónde ver los partidos de chilenos en el extranjero para la semana del 6 de abril

Llega una nueva semana y en las diferentes ligas del extranjero habrá varios partidos, los cuales contarán con la presencia de algunos futbolistas chilenos.

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Source Texto: La Nación/Foto: X
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