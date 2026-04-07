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Trump anuncia suspensión de ataques contra Irán por dos semanas si se abre de inmediato Estrecho de Ormuz

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump sostuvo que “tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”.

Patricia Schüller Gamboa
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Trump anuncia suspensión de ataques contra Irán por dos semanas si se abre de inmediato Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la tarde de este martes- ad portas de que se cumpliera el ultimátum-la suspensión de ataques contra Irán por un período de dos semanas. Esto en el marco de negociaciones para un acuerdo definitivo sobre la paz en Oriente Medio.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Trump sostuvo que tras conversaciones con el primer ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Será un alto el fuego bilateral!”, consignó T13.

Trump también informó que Estados Unidos recibió una propuesta de 10 puntos por parte de Irán. “Creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo”.

El mandatario explicó que esta decisión se produce luego de que se hayan “superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”.

El presidente Trump concluyó su mensaje señalando “en nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse. ¡Gracias por su atención a este asunto!”. 

Irán responde a ultimátum de Trump: “Una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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