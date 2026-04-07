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Irán responde a ultimátum de Trump: “Una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios”

“Irán no es un ‘incidente’ en la historia, sino la historia misma. Una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios de quienes le desean el mal”, indicó Mohammad Reza Aref, asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un mensaje en sus redes sociales.

Patricia Schüller Gamboa
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Irán responde a ultimátum de Trump: “Una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios”

Las autoridades iraníes rechazaron las últimas amenazas lanzadas este martes por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pocas horas de que se cumpla el plazo de su último ultimátum. Le recordaron que forman parte de “una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios” de sus enemigos.

“Irán no es un ‘incidente’ en la historia, sino la historia misma. Una civilización que ha sobrevivido a siglos de agitación y delirios de quienes le desean el mal”, indicó Mohammad Reza Aref, asesor del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, en un mensaje en sus redes sociales.

Aref subrayó que Irán “no se dejará doblegar por la retórica primitiva de Trump”. Aseguró que responderán “a las barbaridades del enemigo” defendiendo los intereses nacionales y con la confianza en “fortaleza” del pueblo iraní.

El asesor de Pezeshkian respondió a la última amenaza de Trump de que “toda una civilización” muera esta noche. A pocas horas de que venza su ultimátum a Irán para llegar a un acuerdo.

“Toda una civilización morirá esta noche, para nunca volver”, escribió en sus redes sociales. Vaticinó que en las próximas horas se vivirá “uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo”.

Trump reiteró en varias ocasiones este ultimátum a Irán, al que exige la reapertura del estrecho de Ormuz. Llegó incluso a amenazar con destruir instalaciones civiles, como puentes, plantas energéticas y desalinizadoras.

A medida que el presidente de Estados Unidos aumenta el tono de sus intimidaciones, desde Irán consideran “irracionales” y “excesivas” estas demandas, en medio de los llamamientos internacionales al diálogo para poner fin a la guerra.

Gobierno de Irán llama a la población a formar escudos humanos en centrales eléctricas
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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