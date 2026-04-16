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Caso La Reina: Jorge Ugalde seguirá en prisión preventiva por triple homicidio

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó a través de sus redes sociales: “El tribunal estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva en la formalización y se mantienen presunciones fundadas de participación del imputado”.

Patricia Schüller Gamboa
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Caso La Reina: Jorge Ugalde seguirá en prisión preventiva por triple homicidio

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener la prisión preventiva de Jorge Ugalde, imputado por el homicidio de Eduardo Cruz-Coke y sus hijos en La Reina. El hecho ocurrió el 18 de octubre de 2025.

Durante la jornada, tanto la defensa como el Ministerio Público expusieron sus posiciones. Sin embargo, los planteamientos de los abogados del imputado no lograron revertir la medida cautelar.

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó a través de sus redes sociales: “El tribunal estimó que no han variado las circunstancias que llevaron a decretar la prisión preventiva en la formalización y se mantienen presunciones fundadas de participación del imputado”.

A cinco meses del crimen, Mega Investiga reveló registros inéditos y pericias incorporadas a la carpeta del caso. Entre ellos figura un video grabado por Ugalde un día después de los hechos. Además de audios y declaraciones que no habían sido conocidos previamente.

Los análisis en el sitio del suceso detectaron una mezcla de sangre de la víctima y del imputado en la manilla de una puerta y en un objeto dentro de la vivienda. También se hallaron rastros del fotógrafo en un guante de jardinería perteneciente a Ugalde.

A esto se suma la revisión de cámaras de seguridad, que habría determinado que no ingresaron terceros al inmueble durante la jornada del crimen.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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