Cataldo: “El Sistema de Educación Pública es una política de Estado y debemos trabajar por su consolidación y nunca por su retroceso”

“Confío en que el compromiso de todas y todos nos permitirá construir espacios de aprendizaje virtuosos y de excelencia”, dijo el ministro Nicolás Cataldo en la ceremonia de traspaso del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Marga Marga, que entró en régimen este 1 de enero 2026.

La actividad se desarrolló la Escuela Manuel Montt, emblemático establecimiento de la educación pública de Villa Alemana y de la Región de Valparaíso. En la ocasión, Cataldo felicitó “el trabajo de instalación que ha llevado adelante el Servicio Local durante estos años, porque ese esfuerzo nos permite tener certeza de que vamos a contar con una educación de excelencia en cada uno de los jardines infantiles, escuelas y liceos de este territorio”.

El secretario de Estado destacó que “nos emociona mucho afirmar que, a contar del 1 de enero de este año, ya son 36 los Servicios Locales funcionando en régimen a lo largo de todo el país. Más de 640.000 estudiantes y párvulos que se formarán y se forman en la educación pública. Así, más del 50% del nuevo sistema se encuentra en funcionamiento ya en régimen”.

La instalación del Sistema de Educación Pública debiera concluir en 2029, con las 346 comunas de Chile traspasadas a los 70 Servicios Locales creados por la Ley 21.040.

Al respecto, el ministro Cataldo afirmó que “es fundamental que el país continúe avanzando con orden y rigurosidad en un proceso que ya no depende, a mi juicio, de los ciclos políticos, sino también de un compromiso institucional que debe ser sostenido en el tiempo. Porque el Sistema de Educación Pública es una política de Estado y todos y todas debemos trabajar por su consolidación futura y nunca por su retroceso”.

Compromiso local con la educación pública

En el hito de traspaso del SLEP Marga Marga participó además el gobernador regional Rodrigo Mundaca, quien relevó que “Valparaíso es la región que ha traspasado la mayor cantidad de establecimientos municipales a los SLEP. Y eso es una buena noticia, y una buena noticia también cuando los alcaldes del territorio de la provincia de Marga Marga señalan su compromiso con la educación pública (…) Nuestro compromiso con la educación es un compromiso invariable, que vamos a seguir trabajando”.

Por su parte, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, sostuvo que “en este gobierno se siguen dando pasos decisivos para fortalecer la educación pública, para mejorar la calidad de vida de las personas, de los habitantes de nuestra región y, por lo tanto, es muy importante el proceso como se ha llevado adelante, la cooperación entre los distintos actores y el esfuerzo decisivo que han hecho los alcaldes y las alcaldesas”.

El director ejecutivo del SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, valoró que “en estos casi 15 meses que tuvimos para preparar este traspaso, quiero agradecer una vez más públicamente el apoyo de los alcaldes de la Provincia Marga Marga, que nos permitieron, junto a los equipos del SLEP, llevar a cabo un traspaso ordenado, muy tranquilo y dialogado”.

En el hito participaron además la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia; el director de la Dirección de Educación Pública, Rodrigo Egaña; la alcaldesa de Quilpué, Carolina Conti; y los alcaldes de Limache, Luciano Valenzuela; de Olmué, Jorge Jil; y de Villa Alemana, Nelson Estay; junto con el seremi de Educación de Valparaíso, Juan Pablo Álvarez, y otras autoridades regionales.

Nueva Educación Pública en la Región de Valparaíso

Desde enero, el SLEP Marga Marga está a cargo de la administración de 77 jardines infantiles, escuelas y liceos públicos de Quilpué, Limache, Olmué y Villa Alemana, que atienden a una matrícula de 17.300 párvulos y estudiantes.

Asimismo, otras 14 comunas de Valparaíso se sumaron a los Servicios Locales Aconcagua, Los Andes y Petorca. Sumando a Marga Marga, estos 4 SLEP cuentan con una matrícula de más de 47.700 estudiantes en 216 establecimientos educacionales. En educación parvularia, la matrícula supera los 3.390 párvulos, atendidos en 68 jardines infantiles. En total, en estos servicios se desempeñan más de 10 mil docentes, asistentes de la educación y educadoras de párvulos en recintos educacionales públicos.

Cabe considerar que en la región estaban previamente en régimen los SLEP Valparaíso, que desde 2021 administra los establecimientos educacionales públicos de la capital regional y Juan Fernández; y Costa Central, que administra la educación pública de Viña del Mar desde julio de 2025.