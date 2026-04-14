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Lugares turísticos en Chile: Villa O’Higgins, puerta a la Patagonia austral

Las ferias rurales de Villa O’Higgins son espacios de encuentro donde se exhiben productos agrícolas, artesanía y gastronomía. Los visitantes pueden recorrer puestos con hortalizas, miel, tejidos y preparaciones caseras. Estos espacios transmiten autenticidad y permiten conocer de cerca la vida campesina patagónica.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Villa O’Higgins, puerta a la Patagonia austral

Villa O’Higgins, en la Región de Aysén, es un pueblo que marca el final de la Carretera Austral y la entrada a paisajes únicos de la Patagonia. Sus ferias rurales, la cocina de cordero y la vida comunitaria lo convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Ferias rurales y vida comunitaria en este lugar turístico en Chile

Las ferias rurales de Villa O’Higgins son espacios de encuentro donde se exhiben productos agrícolas, artesanía y gastronomía.

Los visitantes pueden recorrer puestos con hortalizas, miel, tejidos y preparaciones caseras. Estos espacios transmiten autenticidad y permiten conocer de cerca la vida campesina patagónica.

Cocina de cordero y sabores locales

El cordero patagónico es el plato más representativo de Villa O’Higgins. Preparado en asados al palo o en guisos comunitarios, refleja la tradición campesina y la vida rural.

Las papas, hortalizas y hierbas locales complementan la cocina, transmitiendo identidad y sabor. Esta oferta culinaria convierte a Villa O’Higgins en un referente gastronómico dentro de los lugares turísticos en Chile.

Lugares turísticos en Chile: acceso a paisajes únicos

Villa O’Higgins es también la puerta de entrada a paisajes de montañas, glaciares y lagos que forman parte de la Patagonia austral.

Desde aquí se accede a rutas de trekking, navegaciones y miradores que permiten contemplar la naturaleza en su estado más puro. La combinación de gastronomía y entorno natural convierte la visita en una experiencia integral.

Villa O’Higgins demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde las ferias rurales, la cocina de cordero y el acceso a paisajes únicos de la Patagonia. Este pueblo de la Región de Aysén ofrece sabores, cultura y naturaleza en un entorno austral auténtico.

Lugares turísticos en Chile: si visitas Villa O’Higgins, esto debes saber

Lugares turísticos en Chile: Región de Aysén y su gastronomía de territorio extremo
Source Texto: La Nación / Foto: agroempresario
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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