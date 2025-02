Catalina Pulido y su llegada a “Sígueme” en medio del duelo por la muerte de su hijo: “Me merezco seguir viviendo”

Un nuevo desafío laboral será el que enfrentará a partir de este lunes Catalina Pulido, quien se sumará de forma estable al panel del programa de farándula de TV+, “Sígueme”.

En una entrevista con LUN, la actriz se sinceró sobre su llegada a dicho espacio televisivo, algo que ocurre en medio del duelo por la muerte de su hijo, Sasha Von Knorring, quien perdió la vida en octubre del año pasado.

La comunicadora detalló que sus conversaciones para unirse al programa comenzaron incluso antes de incorporarse al reality de Canal 13, “Palabra de Honor”.

“Llegamos a un acuerdo. Y la verdad es que me gusta el horario. Además, es un panel al que le tengo confianza. Con Julia Vial y Michael Roldán he trabajado, a Daniela Aránguiz le tengo mucho cariño. Marabolí es un siete, un caballero. Y las otras chicas no las conozco, pero son agradables”, comentó al citado medio.

Respecto a la experiencia de volver a trabajar, mencionó que “ha sido súper mágico. Para mí es súper necesario mantenerme activa, entretenida, estoy motivada. Me gusta mucho el horario porque no me quita mucho tiempo. Porque la verdad es que yo también soy media ermitaña, me vine a vivir al campo, entonces como que había colgado los guantes por un tiempo”.

“La tele no era para mí una opción real. Lo del reality me gustó en su minuto porque creí que era un desafío y quería mostrarles a mis hijos que uno puede reinventarse a la edad que sea”, añadió.

En tanto, consultada acerca de cómo ha ido procesando el duelo por el fallecimiento de su hijo, Pulido indicó que “uno tiene que volver a activarse y ayudarse lo antes posible. Creo que uno se conecta con las emociones, hay que vivirlas, pero no hay que quedarse pegados”.

“Yo soy una persona que también me merezco seguir viviendo y me siento súper con energía, me siento joven, soy joven, tengo mucho por delante todavía y me gustaría seguir haciendo lo que me gusta”, expresó.

Asimismo, manifestó que “la pérdida tiene que significar algo importante y tiene que valer para que uno pueda entender por qué te pasó. La muerte no existe, la materia se transforma, la gente sigue estando, el alma, el espíritu. Cuando uno está conectado en esa, recibe señales de los seres que están en el otro plano”.

“Desde que se fue mi hermano y después mi hijo han habido cosas mágicas familiares (…) Yo siento que están en un viaje ambos. Y a Sasha lo siento más cerca que antes. Unas cosas muy raras. Es bonito, pero estamos mucho más conectados, está más presente”, concluyó.