Comenzó paro de camioneros: Transportistas se despliegan en diversas rutas del país

Con la ocupación de distintas rutas en el país comenzó el paro nacional de camioneros, convocado inicialmente por la Confederación Fuerza del Norte (CTFN) y al cual se han sumado otras organizaciones regionales, aunque los gremios nacionales aún no se han plegado.



Los principales focos se registran en diversos puntos de la Ruta 5. Especialmente en la Región de Tarapacá y del Biobío. En la Metropolitana se están reuniendo en el nudo Quilicura. El incidente más grave ocurre al sur de la ciudad de Los Ángeles donde se registra un gran taco.



La protesta busca presionar al Gobierno para que adopte medidas frente al encarecimiento de la actividad del transporte de carga. Según ha advertido la CTFN, el escenario actual mantiene a pequeños y medianos empresarios del rubro “al borde de la quiebra”. Los dirigentes no quedaron conformes con los anuncios de ayer del Gobierno para frenar las alzas.

Movilización no cuenta con el respaldo de dos de las principales organizaciones

La movilización no cuenta con el respaldo de dos de las principales organizaciones del sector: la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC), que hasta el momento han descartado sumarse al paro.



Desde esta última entidad señalaron que, aunque reconocen las dificultades que enfrenta la industria, paralizar el transporte podría agravar la situación económica.



“Sabemos que la coyuntura es difícil. En las actuales circunstancias, con una economía deprimida, altos precios de los combustibles e insumos en general, menos viajes y carga a transportar, dólar alto y perspectivas que es necesario mirar con atención, un paro del transporte de carga solo puede añadir otro elemento negativo en este contexto. Por tanto no es ninguna solución, no es un aporte”, sostuvo la CNDC.



Pese a la postura de ambas confederaciones, otros gremios del transporte han expresado su respaldo a la convocatoria de la CTFN.

La paralización comenzará este martes 10 de noviembre y se desarrollará en distintos horarios y puntos del país.