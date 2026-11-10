Fiesta en el Monumental: Colo Colo celebró junto a sus hinchas la estrella 35

En un multitudinario evento realizado en el Estadio Monumental, Colo Colo celebró este lunes junto a sus hinchas la obtención de su estrella 35, después de consagrarse campeón de la Liga de Primera 2026.

Los festejos comenzaron con unos shows musicales, liderados por el cantante de cumbia nacional, Leo Rey. El exvocalista de La Noche reemplazó su frase viral con un dardo dirigido a Universidad de Chile.

Tras esta presentación, comenzó a ingresar el plantel del Cacique. Los primeros en entrar a la cancha fueron Fernando Ortiz y cuerpo técnico, quienes ocuparon el popular gorro chilote de Aníbal Mosa, y recibieron una ovación de la fanaticada.

Luego, se fue nombrando uno a uno a los integrantes del equipo, y cada jugador, mientras hacía su ingreso, fue aplaudido por el pueblo albo.

El último en entrar al campo de juego fue el capitán, Arturo Vidal, siendo uno de los más aplaudidos de la noche.

Posteriormente, con el plantel sobre el escenario que se montó en el centro de la cancha, continuaron los festejos, con cánticos contra la U incluidos. El “King”, con micrófono en mano, fue uno de lo que encabezó la dinámica.

Por su parte, Catalina Muñoz, jugadora de Colo Colo femenino e hija de Carlos Muñoz, fue la encargada de llevar el trofeo, el cual fue levantado por Vidal y Javier Correa, para después dar inicio a la vuelta olímpica.

Imágenes de la celebración:

👑🏁🤟🏼 El King prendió al Monumental https://t.co/PNBnY162TA — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 9, 2026