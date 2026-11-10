Hombre de 35 años muere baleado tras ataque armado en plena vía pública en El Bosque

Un hombre de 35 años murió baleado durante la noche de este lunes en la comuna de El Bosque, Región Metropolitana. La víctima fue atacada por un sujeto que descendió de un vehículo y le disparó en reiteradas ocasiones.

El homicidio ocurrió en avenida Vecinal Oriente. En ese lugar, el hombre caminaba por el sector cuando fue interceptado por el atacante. La víctima era de nacionalidad chilena y registraba antecedentes penales, recogió Emol.

Según los antecedentes preliminares, el agresor bajó del automóvil portando un arma de fuego. Luego, efectuó múltiples disparos contra el hombre, quien falleció en el lugar. Tras el ataque, el sujeto regresó al vehículo y escapó en dirección desconocida.

Fiscalía entregó detalles del homicidio en El Bosque

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Claudio Astica, explicó cómo ocurrió el ataque.

“La víctima, chileno, de 35 años, se encontraba en la vía pública caminando en avenida Vecinal cuando es interceptado por un sujeto que venía a bordo de un vehículo. Se baja del vehículo portando un arma de fuego, se dirige hacia la víctima y le dispara diversos disparos provocándole la muerte en la vía pública”, relató.

Por otra parte, vecinos del sector escucharon las detonaciones y se acercaron al lugar. Al reconocer a la víctima, intentaron prestarle primeros auxilios. Además, dieron aviso a Carabineros.

PDI investiga el homicidio y busca identificar al responsable

Por instrucción de la Fiscalía ECOH, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI). Asimismo, participa el Laboratorio de Criminalística.

Los equipos especializados buscan establecer la dinámica del ataque. También trabajan para reunir antecedentes que permitan identificar al autor de los disparos.

Hasta ahora, se desconoce el móvil del homicidio y no se han informado personas detenidas.