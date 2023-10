Comisión Experta comenzará votaciones sobre propuesta de Carta Magna

La Comisión de Expertos comenzará durante este miércoles y jueves las votaciones sobre la propuesta de la nueva Carta Magna y desde la izquierda indicaron que no existirá unanimidad en el texto.



La comisionada Catalina Lagos (PS) dijo que “podría decir que, en general, la disposición es a llegar a acuerdos más bien de carácter técnico, a corregir errores técnicos, y no necesariamente acoger algunas de las posturas que son políticamente más relevantes”.



“Habiendo un proceso de discusión en curso me parece irresponsable, sobre todo porque la conversación se está desarrollando mientras nosotros estamos aquí, hacer un balance que luego pueda quedar desactualizado”, sostuvo.



Mientras que Alexis Cortés (PC) apuntó principalmente al plazo que tienen los expertos para realizar las observaciones. “La Comisión Experta no puede resolver un problema político en cinco días si el Consejo no lo pudo resolver en cuatro meses”.



“Queremos manifestar nuestra permanente disposición a arribar a un acuerdo amplio que permita enmendar el rumbo que ha tomado el proceso, donde lo que se puede percibir es que lo que se pretende proponer al país en diciembre es un texto en muchos aspectos maximalista, conservador, que en varias materias va mucho más allá en términos programáticos de lo que fue la Constitución”, agregó.



Cortés se refirió a la posibilidad de generar un acuerdo transversal desde la UDI al PC, algo que según él “no sería suficiente para que esta propuesta sobreviva en el Consejo Constitucional”. Por ello emplazó “sobre todo de quienes conducen el proceso, a abrirse y tener generosidad para que ese texto efectivamente represente a todos los sectores”.



“Cada hora y cada día que pasa se ve más lejana la posibilidad, pero al mismo tiempo se vuelve más urgente y necesario arribar a ello, y por lo menos de nuestra parte está toda la voluntad para llegar a ese entendimiento”, indicó.



Por su parte Domingo Lovera (RD) cuestionó la posibilidad de hacer cambios mayores debido al quórum necesario para aprobarlos.



“¿Qué sentido tiene que al final los dos sectores de la Comisión Experta lleguen con sus distintas enmiendas al Pleno de mañana (miércoles) y pasado mañana (jueves), si es que no van a estar los votos para poder aprobar esas observaciones? Me parece que no tendría ningún sentido”, aseguró.



“Probablemente, como lo he dicho en otras ocasiones, terminemos decantando por algunas observaciones de carácter menor, muy precisas. Quizás cuestiones de coherencia, hasta de estilo, en lo que nos ayude más la secretaria y que no podamos, si es que no existe ese acuerdo transversal, abordar las cuestiones que son más cruciales para el proceso”.



Finalmente, Lagos dijo que “dada la urgencia, de lograr un acuerdo transversal que nos permita tener un texto y un informe con observaciones para el Consejo Constitucional que, en definitiva, permitan que el Consejo le ofrezca a el pueblo de Chile una constitución en la que todos podamos vernos reflejados, o al menos no nos sintamos excluidos en algunos sectores”.



“Ahora se está tratando de determinar si es posible llegar a acuerdos en esos temas que quedaron inconclusos, pendientes, y vamos a ver qué ocurre durante el transcurso de la mañana”, finalizó.