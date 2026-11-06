“¿Cómo se hace para subir ahora al escenario?”: El sentido mensaje de Myriam Hernández para despedir a su histórico sonidista

La cantante Myriam Hernández enfrenta un profundo duelo tras el fallecimiento de Pablo González, quien fue su sonidista durante más de cuatro décadas. La noticia fue confirmada por el director de orquesta y concejal de Maipú, Horacio Saavedra.

Saavedra dio a conocer la información la noche del miércoles 4 de noviembre. Para ello, publicó una fotografía junto a la artista y le dedicó un mensaje de apoyo, recogió La Hora.

“Acompañándote en tu dolor, mi niña”, escribió el músico en sus redes sociales.

Durante la jornada de este jueves, Hernández también se refirió a la partida de su compañero artístico. A través de sus redes sociales, compartió un emotivo homenaje en el que recordó los más de 40 años que trabajaron juntos.

“Pablo mío, ¿cómo se hace para subir al escenario y que tú no estés? Después de más de cuarenta años, hoy tengo que hacerlo y todavía no sé cómo”, expresó la cantante.

Myriam Hernández recordó a su sonidista durante un show en Lima

Poco antes de publicar su homenaje, la artista también abordó la pérdida durante una de sus presentaciones en Lima, Perú.

En medio del espectáculo, Hernández compartió con el público la preocupación que había vivido junto a su equipo por la ausencia de González.

“Ayer cuando estábamos en Lima, estábamos preocupados por la persona que primero llegaba al aeropuerto. Y no llegó”, relató.

Luego, la cantante dedicó unas palabras a su histórico colaborador y manifestó su convicción de que estaría acompañándolos desde otro lugar.

“Los designios de Dios fueron a que tomara otro vuelo hacia el cielo, porque sé que está ahí, mi sonidista, mi monitorista, nuestro hermano en el grupo”, señaló.

Finalmente, Hernández reconoció el dolor que atraviesa su equipo, aunque también destacó la importancia de continuar con las presentaciones.

“Sé que él quisiera que (lo) hiciéramos. El show debe continuar, como siempre se dice, pero somos humanos y todos estamos con mucho dolor”, manifestó.

La cantante cerró su intervención con un homenaje para González y pidió un aplauso del público: “Pablito González, un aplauso grande para él”.