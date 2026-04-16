Con el regreso de Tom Cruise: Paramount anuncia que “Top Gun 3” ya está en desarrollo

Paramount Pictures confirmó este jueves que se encuentra en marcha una tercera película de “Top Gun”, icónica cinta que nuevamente contará con la presencia de Tom Cruise.

La compañía realizó el anuncio durante su presentación en la CinemaCon 2026 en Las Vegas.

De esta manera, indicaron que “Top Gun 3” está en desarrollo, con un guion que ya comenzó a escribirse.

Además de Cruise en el papel de “Pete ‘Maverick’ Mitchell”, también volverá al largometraje el productor Jerry Bruckheimer.

Por el momento no se informó quién será el guionista, aunque en 2024 trascendió que Ehren Kruger, coguionista de “Top Gun: Maverick”, regresaría para escribir la nueva película.

Cabe destacar que, después de su estreno en 1986, “Top Gun” volvió con su secuela en 2022 (“Top Gun: Maverick”), consiguiendo un increíble éxito en taquilla.

De hecho, se convirtió en la película más taquillera de Paramount Pictures a nivel global, con una recaudación de alrededor de 1,5 mil millones de dólares.