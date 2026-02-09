Conscripto que hacía guardia murió en unidad del Ejército en Pozo Almonte

Un soldado conscripto, de 20 años, murió mientras realizaba guardia en la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” del Ejército, ubicada en Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

La institución informó que, una vez conocidos los hechos, se activaron de inmediato los protocolos pertinentes, notificando a los padres y entregando antecedentes a la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.

En paralelo, se inició una investigación sumaria administrativa para esclarecer las circunstancias del deceso.

La 2° Brigada Acorazada “Cazadores” reiteró su pesar por el fallecimiento y señaló que se mantuvo en contacto permanente con la familia del soldado, brindando apoyo y acompañamiento.

Asimismo, ofreció contención integral a sus camaradas en este difícil momento.