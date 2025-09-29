Cordero dice que información sobre detenida desaparecida en Argentina se obtuvo gracias al Plan Nacional de Búsqueda

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó este lunes el caso de Bernarda Vera, la chilena que se encontraba en el listado de detenidos desaparecidos durante la dictadura, pero que actualmente estaría en Argentina.

Según consignó T13, el hecho fue revelado por un reportaje de Chilevisión, a quienes el exdetective de la Policía de Investigaciones, Sandro Gaete, aseguró que conversó con Cordero y este le confirmó que se encontraban estudiando el tema.

Si bien el ministro admitió tener conocimiento de los hechos desde 2024, declaró que “Sandro Gaete conmigo jamás ha conversado de este tema”.

Cordero añadió que “la información que existe sobre el caso de Bernarda Vera es producto del trabajo de investigación que se ha desarrollado en el contexto del Plan Nacional de Búsqueda, cuyo investigador a cargo no es Sandro Gaete, es la periodista y académica de la Universidad de Chile, Pascal Bonnefoy”.

Detalló que “cuando las primeras indagaciones de la investigadora Pascal Bonnefoy dieron indicios de que el relato asociado a la situación no era relativamente consistente pese a la calificación que ya existía por el informe Rettig, fue comunicado en mayo de 2024 y, a partir de esa fecha el equipo del programa de derechos humanos y a cargo del Plan Nacional de Búsqueda emitió oficios reservados a distintas instituciones, entre otras a la Policía de Investigaciones, a ACNUR, al Ministerio de Relaciones Exteriores, para saber entre otras cosas si esta persona había sido objeto de atención consular”.

Según el reportaje, la chilena habría huido hacia argentina para posteriormente radicarse en Suecia. Al respecto, el ministro señaló que “la información con antecedentes sobre la situación de esta persona, recién se recibió por el Estado de Suecia, producto de un oficio emitido en abril del año 2025, en mayo de este año”.