Cordero informó retraso en extradición de Apablaza: Podría llegar este jueves

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, informó que se atrasó la extradición desde Argentina del exfrentista Galvarino Apablaza, la cual podría ocurrir este jueves.



En conversación con Radio Universo, Codero señaló que “nosotros entendíamos que esto debía ser los primeros días, entre ayer y hoy, sin embargo, ayer en la tarde fuimos informados de que existía una discrepancia entre el juez federal y la cancillería sobre en qué momento la resolución judicial quedaba firme y la suscripción por parte del presidente Milei sobre la extradición”.



“A nosotros se nos ha comunicado que el tribunal federal y la cancillería argentina han llegado a un acuerdo que es el jueves a las 9:30 de la mañana, ese día debiera firmarse” , indicó.



Añadió que la Policía de Investigaciones (PDI) “está preparado para realizar el traslado y poder traerlo a nuestro país en cumplimiento de las resoluciones judiciales de extradición”.



En cuanto a las medidas para evitar una posible fuga de Apablaza, el secretario de Estado mencionó “tenemos una conversación y Argentina ha tomado las medidas y dado garantía al Estado de Chile”.