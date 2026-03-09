Ministro Cordero confirma que extradición de Apablaza a Chile se concretaría hoy o mañana

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó este lunes que la extradición del exfrentista, Galvarino Apablaza, desde Argentina, requerido en Chile por el homicidio de Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards, podría efectuarse hoy o mañana.



En entrevista con Tele13 Radio, el ministro dijo que “el Gobierno tiene todo ordenado para este fin. Recuerden que esta es una extradición que el Estado de Chile ha mantenido”.

“Nosotros mantenemos un permanente contacto de comunicación con la embajada nuestra en Argentina y especialmente con nuestros agregados policiales”, añadió.



“Estamos precisamente atentos a esto. Y los medios, por parte de la Policía de Investigaciones, para ir a buscar a Galvarino Apablaza y traerlo al país, ya se encuentran coordinados y simplemente estamos a la espera de la decisión del gobierno argentino”, indicó.

“La Policía de Investigaciones ya tiene disponibles los medios”

“La Policía de Investigaciones ya tiene disponibles los medios, así que tan pronto nos comuniquen se va a producir ese traslado”, agregó.



Según dijo, la extradición requiere formalmente de un acto del Ejecutivo argentino “y eso podría ser hoy o podría ser mañana”.



Finalmente, señaló que Apablaza quedará a disposición de Gendarmería, que probablemente lo destinar al Centro de Alta Seguridad y queda a disposición del juez de fuero.

Homicidio del senador Jaime Guzmán y secuestro de Cristián Edwards

Galvarino Apablaza, “comandante Salvador”, está requerido en Chile como autor intelectual del homicidio del senador UDI, Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991, y del secuestro de Cristián Edwards.



A mediados de febrero, un tribunal argentino le retiró la calidad de refugiado, lo que fue informado a la Cancillería chilena y la Policía de Investigaciones (PDI).



La resolución reactivó el proceso de extradición que se había “congelado” tras el refugio otorgado al exfrentista en 2010 por el gobierno de Cristina Fernández.



Bajo el gobierno trasandino del expresidente Mauricio Macri se le retiró su calidad de refuggiado, pero la defensa había conseguido su restitución, por medio de una apelación ante los tribunales de justicia de ese país.



La indagatoria respecto de Apablaza en Chile es dirigida por la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien fue informada de la sentencia en los últimos días.



En 2024, el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, abordó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado el caso del exfrentista:

“El motivo por el cual se declaró la condición de refugiado no es porque en Chile no estén las condiciones jurídicas y democráticas para juzgar al señor Apablaza, sino que, por haber sido torturado durante el régimen militar, se consideró que él no estaba en condiciones psicológicas de ser sometido a un juicio por el mismo Estado que lo había maltratado”.