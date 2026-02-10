Cuentas de luz subirían $1.450 por cuatro años para saldar deuda con eléctricas

El Ministerio de Energía dio a conocer una propuesta de pago con tarifa única y subsidio para los sectores más vulnerables para enfrentar el proceso instruido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), mediante el cual se solicita a las empresas distribuidoras eléctricas efectuar el cobro de los saldos pendientes asociados al congelamiento de tarifas aprobado en 2019.



El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, indicó que “la SEC acaba de dar a conocer los resultados de su investigación sobre la deuda con las empresas distribuidoras eléctricas como resultado del período de congelamiento tarifario que hubo a partir de 2019. Con esto concluimos el proceso de definir cómo se va a devolver la plata a las empresas eléctricas”.



Añadió que “el nuevo gobierno nos ha hecho ver la importancia de que cerremos la mayor cantidad de procesos pendientes, y este era el más significativo y por eso nos hemos acelerado en concluir la investigación y en hacerla pública”.

La deuda de los clientes con las distribuidoras eléctricas llega a $734 mil millones aproximadamente

La SEC estimó que la deuda de los clientes con las distribuidoras eléctricas llega a $734 mil millones aproximadamente, correspondiente al 11% de la deuda total por el congelamiento de tarifas en 2019.



En este contexto, el Ministerio de Energía propuso una alternativa de solución para un pago transparente, en un plazo determinado y socialmente progresiva, que será entregada como insumo a la administración entrante, con el objetivo de encaminar el pago de esta reliquidación y atenuar su impacto en las familias.



“Nosotros vamos a proponerle a las próximas autoridades una forma de pago de esta deuda coherente con lo que ya se hizo en el caso de la deuda de las generadoras, una fórmula solidaria que le permita a la población más vulnerable no pagar el incremento en la deuda eléctrica. Vamos a proponer un proyecto de ley que genere un cargo único de devolución, que asciende a $1.450 adicionales al mes para todos los clientes regulados residenciales, por 48 meses”, detalló García.



La propuesta contempla un ajuste tarifario homogéneo para todos los clientes residenciales, independiente de la empresa distribuidora o del saldo individual adeudado. Se establece un cargo único por unidad de energía, lo que permitiría simplificar el proceso y aliviar especialmente a clientes de zonas rurales.



Además, se implementaría un subsidio para cubrir las alzas por reliquidación para los clientes pertenecientes al 40% de menores ingresos del Registro Social de Hogares (RSH), lo que, junto con el cargo único, permitiría extinguir completamente la deuda de los clientes. El financiamiento de esta fórmula provendría de la recaudación fiscal concepto de mayor cargo único.



El ministro dijo que “proponemos un subsidio que cubra al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), mismo procedimiento que se aprobó unánimemente en el Senado y por una gran mayoría en la Cámara de Diputados. Ese subsidio es equivalente a menos de un cuarto de lo que en este semestre se está gastando en subsidio eléctrico, y también es inferior a lo que el gobierno va a recaudar por el incremento tarifario”.



“Es perfectamente posible de financiar ya que no genera ningún déficit fiscal, pero sí introduce la solidaridad que creemos el país debe tener. Por lo tanto, se trata de una propuesta realista y solidaria que esperamos el próximo gobierno acoja y lo transforme en un proyecto de ley durante el mes de marzo próximo”, precisó.



El secretario de Estado recalcó que el Ministerio de Energía está proponiendo una alternativa técnica jurídica y financieramente viable, asegurando que el proceso de normalización de la deuda con las empresas eléctricas, iniciado durante esta administración, cuente con caminos apropiados para su resolución minimizando su impacto en las tarifas eléctricas.