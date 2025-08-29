De Myriam Hernández a Pablo Alborán: Confirman a los artistas que se presentarán en la Teletón 2025

Este viernes, la organización de la Teletón 2025 dio a conocer a los artistas nacionales e internacionales que estarán presentes en la nueva edición de la cruzada solidaria.

Entre los cantantes internacionales se encuentran figuras de la talla de Cristián Castro, Ana Torroja, Lucero, Mijares, Emmanuel, Yuri y Pablo Alborán, quien incluso envió un mensaje a través de las redes sociales de la fundación Teletón.

Respecto a los artistas de nuestro país, fueron confirmados María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Nico Ruiz, Bray On, Emilia Dides, Katteyes, Jere Klein y Myriam Hernández.

Asimismo, Hernández es la intérprete del himno de esta edición del evento, llamado “Tu Corazón”, e incluso, la fundación compartió un adelanto de dicho tema.

Además, y como es habitual, se reveló que el humor nuevamente será encabezado por Stefan Kramer.

Cabe destacar que la Teletón 2025 se llevará a cabo entre el 28 y 29 de noviembre, y en esta ocasión, el show de cierre volverá al Estadio Nacional, después de dos ediciones que se realizaron en la Quinta Vergara.