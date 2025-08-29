Home Vanguardia "de myriam hernández a pablo alborán: confirman a los artistas que..."

De Myriam Hernández a Pablo Alborán: Confirman a los artistas que se presentarán en la Teletón 2025

La cruzada solidaria, que se llevará a cabo entre el 28 y 29 de noviembre, dio a conocer a la parrilla de cantantes, tanto nacionales como internacionales, que estarán presentes en el evento, cartel que incluye a Ana Torroja, Yuri, Zumbale Primo y Jere Klein, entre otros.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Este viernes, la organización de la Teletón 2025 dio a conocer a los artistas nacionales e internacionales que estarán presentes en la nueva edición de la cruzada solidaria. 

Entre los cantantes internacionales se encuentran figuras de la talla de Cristián Castro, Ana Torroja, Lucero, Mijares, Emmanuel, Yuri y Pablo Alborán, quien incluso envió un mensaje a través de las redes sociales de la fundación Teletón. 

Respecto a los artistas de nuestro país, fueron confirmados María José Quintanilla, Francisca Valenzuela, Zúmbale Primo, Nico Ruiz, Bray On, Emilia Dides, Katteyes, Jere Klein y Myriam Hernández.

Asimismo, Hernández es la intérprete del himno de esta edición del evento, llamado “Tu Corazón”, e incluso, la fundación compartió un adelanto de dicho tema.

Además, y como es habitual, se reveló que el humor nuevamente será encabezado por Stefan Kramer. 

Cabe destacar que la Teletón 2025 se llevará a cabo entre el 28 y 29 de noviembre, y en esta ocasión, el show de cierre volverá al Estadio Nacional, después de dos ediciones que se realizaron en la Quinta Vergara.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Exministro Álvarez explica apoyo a Kast: “Hoy dí...

El exdiputado por la UDI, en entrevista con T13 Radio, dijo que “esto es mucho más que personal o amistad. Está, por supuesto, ese elemento. Esto es una evaluación en parte electoral, pero también es muy profundamente de desafíos. Por eso, ha sido un inmenso error esto de no decir desde el primer día que se va a apoyar al candidato que gane en primera vuelta”.

Leer mas
Nacional

Evita una multa: Revisa la forma correcta de izar la b...

Según la Ley 20.537, el uso o izamiento de la bandera “será obligatorio en las oportunidades o efemérides que determine el reglamento”, lo que será efectivo para dos días de septiembre. De no hacerlo, las personas se arriesgan a multas.

Leer mas
Nacional

Familia de Talagante denuncia el robo de sus queridos ...

A las 3:03 de la madrugada del 18 de agosto, los responsables ingresaron en un camión a la parcela de la familia. Un minuto más tarde giraron por la entrada y se detuvieron. A las 3:07 dieron la vuelta y cometieron el robo, demorando poco más de media hora en concretarlo.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/