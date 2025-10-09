Home Nacional "desalojo en toma dignidad de la florida: algunos habitantes afirm..."

Desalojo en toma Dignidad de la Florida: algunos habitantes afirman que no se irán

“¿Qué pasa con la gente que va a salir? ¿Está el subsidio? Nadie tiene el subsidio. No nos vamos a ir, vamos a pelear”, expresó una de las personas del lugar.

La mañana de este jueves se lleva a cabo el desalojo de la Toma Dignidad, en La Florida, Región Metropolitana. Decenas de Carabineros, equipos municipales y otros representantes acudieron al terreno ubicado en la Quebrada de Macul para realizar distintas diligencias relacionadas con el desalojo de las personas.

Algunos habitantes del campamento alzaron la voz contra el anunciado desalojo de la zona. Algunos afirmaron que se resistirán a abandonar el terreno, consignó 24Horas.

Los pobladores han cooperado de muy buena manera, motivo por el cual hicimos el corte de luz para poder ya empezar a meter la maquinaria pesada. Siempre va a haber gente que no está a favor de alguna cosa, pero hasta ahora es muy poca gente”, señaló Alex Bahamondes, jefe de Zona Oeste de Santiago, informó el citado medio.

No obstante, pese a que el proceso se ha realizado casi sin inconvenientes, Carabineros confirmó la detención de una mujer por desórdenes públicos.

Una de las principales quejas de los habitantes del sector es que algunas personas aún no han recibido un subsidio de arriendo para buscar otra vivienda fuera de la toma.

Asimismo, otra pobladora aseveró que “con suerte alcanzan 20 familias las que han tenido respuesta a los subsidios de arriendo”.

Gran operativo policial en La Florida por desalojo de la toma Dignidad
