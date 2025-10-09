Home Nacional "gran operativo policial en la florida por desalojo de la toma dig..."

Gran operativo policial en La Florida por desalojo de la toma Dignidad

Según el último catastro realizado por el municipio, serían 193 familias las que forman parte de este campamento, levantado en el contexto del estallido social.

Patricia Schüller Gamboa
La mañana de este jueves comenzó el desalojo de la toma Dignidad, ubicada en la comuna de La Florida, Región Metropolitana. En el lugar hay desplegados decenas de carabineros y equipos municipales.

El área, que empezó a ser ocupada desde el 2019, pertenece a la Municipalidad de La Florida, entidad que ha hecho diversas diligencias para que las personas la abandonen.

La Municipalidad de La Florida, liderada por el alcalde Daniel Reyes, denunció haber sido víctima de amenazas ante el inminente desalojo, consignó T13.

Desde el municipio argumentaron que el desalojo también incluye razones de seguridad, debido a la inhabitabilidad del terreno y el riesgo de aluviones e incendios. En 1993, se registró el aluvión de la Quebrada de Macul -donde se despliega la toma- que dejó a más de 25 fallecidos.

El alcalde Daniel Reyes explicó que “este terreno es inhabitable con un riesgo permanente de aluvión, y no podemos permitir que familias sigas expuestas a ese peligro. Nuestro deber es ejecutar esta tarea con responsabilidad y seguridad para la comunidad”, consignó el medio citado.

Agregó que la Municipalidad de La Florida designó 41 subsidios de arriendo, mientras que el municipio de Peñalolén dispuso de otros 11, que beneficiarán a las familias desalojadas.

Source Texto: La Nación/ Foto:24Horas
Patricia Schüller Gamboa

Patricia Schüller Gamboa
14
