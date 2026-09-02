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Detienen a nueve sujetos por histórico robo de $6 mil millones desde bóveda de banco en Valparaíso

El delito ocurrió en julio de 2025 en Valparaíso. Desde la bóveda de la entidad bancaria, los delincuentes sustrajeron alrededor de $6 mil millones. Según la Fiscalía, la magnitud del botín convirtió el hecho en el “mayor robo registrado en la Región de Valparaíso”.

Eduardo Córdova
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Detienen a nueve sujetos por histórico robo de $6 mil millones desde bóveda de banco en Valparaíso

Una investigación de la PDI y la Fiscalía Regional de Valparaíso permitió detener a nueve sujetos vinculados al millonario robo que afectó a una sucursal del Banco Itaú.

El delito ocurrió en julio de 2025 en Valparaíso. Desde la bóveda de la entidad bancaria, los delincuentes sustrajeron alrededor de $6 mil millones, recogió Emol.

Según la Fiscalía, la magnitud del botín convirtió el hecho en el “mayor robo registrado en la Región de Valparaíso”.

Para detener a los involucrados, la PDI realizó una serie de allanamientos simultáneos en distintos puntos del país.

Los procedimientos se desarrollaron en domicilios ubicados en las regiones Metropolitana y de Los Lagos.

Como resultado, la policía civil logró detener a nueve personas presuntamente involucradas en el millonario robo.

Incautan vehículos y armas tras millonario robo

Durante los allanamientos, los detectives también incautaron diversas especies de interés para la investigación.

Entre ellas se encuentran automóviles, un camión tolva, armas de fuego y teléfonos celulares.

La PDI y el Ministerio Público entregarán durante esta jornada nuevos antecedentes sobre la operación y el rol que habrían tenido los detenidos.

El robo fue descubierto el 28 de julio de 2025 en una sucursal del Banco Itaú ubicada en calle Cochrane, en Valparaíso.

Según los antecedentes de la investigación, los responsables utilizaron el método del oxicorte para acceder hasta la bóveda.

Posteriormente, lograron sustraer el dinero y abandonar el lugar.

El delito fue descubierto por un vigilante del banco, quien encontró daños al ingresar a la sucursal.

En un primer momento, se informó que el monto sustraído se acercaba a los $7 mil millones. Sin embargo, posteriormente la Fiscalía situó el botín en aproximadamente $6 mil millones.

Ahora, los nueve detenidos deberán enfrentar el procedimiento judicial correspondiente, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente el millonario robo.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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