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“Los municipios no podemos estar solos en esta pelea”: alcaldes piden mayor apoyo del Estado tras amenazas a Christopher White

Según informó Emol, la alcaldesa de La Pintana y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Claudia Pizarro (DC), calificó las amenazas como “de máxima gravedad”. “Ya somos muchos los alcaldes que hemos sido amenazados por hacer nuestro trabajo y vemos que la situación empeora cada vez más”, indicó.

Patricia Schüller Gamboa
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“Los municipios no podemos estar solos en esta pelea”: alcaldes piden mayor apoyo del Estado tras amenazas a Christopher White

Alcaldes y otras autoridades como el gobernador metropolitano, Claudio Orrego, y la senadora Fabiola Campillai (Indep), condenaron en forma transversal el presunto plan orquestado por Juan Flores Valenzuela, alias “Indio Juan”, para atentar contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS).

Según informó Emol, la alcaldesa de La Pintana y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Claudia Pizarro (DC), calificó las amenazas como “de máxima gravedad”.

 “Ya somos muchos los alcaldes que hemos sido amenazados por hacer nuestro trabajo y vemos que la situación empeora cada vez más”, indicó.

“Como presidenta de la ACHM lo digo con fuerza: el Estado no se puede arrodillar ante la delincuencia, los municipios no podemos estar solos en esta pelea”, manifestó.

AMUCH: “No es un hecho aislado”

Desde la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), el alcalde de Algarrobo y vicepresidente de la asociación, Marco Antonio González (RN) también catalogó las amenazas como máxima gravedad, aunque “no es un hecho aislado”.

“Desde AMUCH venimos trabajando hace meses para visibilizar las amenazas que enfrentan nuestras autoridades locales. Y hemos planteado la necesidad de fortalecer su protección y endurecer las sanciones frente a estos hechos. Esto demuestra que no podemos seguir normalizando que un alcalde ejerza su función bajo amenazas de muerte”.

Orrego: “Acá no caben la indiferencia ni las respuestas a medias”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dijo que “cuando un criminal amenaza de muerte a un alcalde por cumplir con su deber, no está amenazando solamente a una autoridad. Está desafiando al Estado, a la democracia. Y a cada vecino honesto que quiere vivir en paz”, consignó Emol.

“Acá no caben la indiferencia ni las respuestas a medias. El Estado debe proteger al alcalde White, desarticular completamente a esta organización y perseguir con toda su fuerza a quienes pretendan gobernar nuestros barrios mediante el miedo. En Santiago no pueden mandar los delincuentes. Las autoridades democráticas no nos vamos a esconder ni vamos a retroceder: frente al crimen organizado, unidad, firmeza y todo el peso de la ley”, agregó.

La senadora por la Región Metropolitana, Fabiola Campillai, sostuvo: “Tengo una profunda preocupación luego que se confirmara un plan para atentar contra el alcalde Christopher White. Quiero expresarle todo mi apoyo y solidaridad con él, sobre todo, como vecina de San Bernardo”. “No solo el alcalde White lleva más de un año enfrentando amenazas, cada vez son más las autoridades amedrentadas solo por hacer su trabajo”, cerró.

Ministro Arrau confirma aumento de seguridad para alcalde de San Bernardo tras amenazas de muerte



Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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