Home Nacional "nuevo operativo de desalojo de toldos azules en meiggs: instalará..."

Nuevo operativo de desalojo de toldos azules en Meiggs: Instalarán más rejas

Los equipos municipales con apoyo de Carabineros llegaron alrededor de las 5 horas de este miércoles al lugar. El director del área de Seguridad de la municipalidad, Arturo Urrutia, señaló que “vamos a limpiar esta calle y se va a recuperar”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Nuevo operativo de desalojo de toldos azules en Meiggs: Instalarán más rejas

La Municipalidad de Santiago lleva a cabo este miércoles un nuevo operativo de desalojo de toldos azules y de despeje de calles y veredas en el Barrio Meiggs. Específicamente en el sector de calle Salvador Sanfuentes. Luego, se procederá al cierre con rejas del perímetro.

Los equipos municipales con apoyo de Carabineros llegaron alrededor de las 5 horas de este martes al lugar. El director del área de Seguridad de la municipalidad, Arturo Urrutia, señaló que “vamos a limpiar esta calle y se va a recuperar”.

“Esto es un ordenamiento del espacio público bajo la administración del alcalde Mario Desbordes. Queremos ordenar Santiago, queremos ordenar no solamente el sector de Meiggs, sino que los 27 barrios de la comuna”, añadió.

“Ustedes saben que existía crimen organizado, aquí lo ha dicho muchas veces el alcalde. Ha intervenido Fiscalía con la PDI, el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, hemos traído la presencia del Estado a todos estos sectores que estaban muy abandonados”, agregó.

Hasta el momento no se han registrado detenidos ni manifestaciones por parte de los afectados, mientras los equipos municipales retiran incluso quioscos metálicos que no cuentan con la autorización municipal.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
“Los municipios no podemos estar solos en esta pelea&#...

Según informó Emol, la alcaldesa de La Pintana y vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Claudia Pizarro (DC), calificó las amenazas como “de máxima gravedad”. “Ya somos muchos los alcaldes que hemos sido amenazados por hacer nuestro trabajo y vemos que la situación empeora cada vez más”, indicó.

Leer mas
Nacional
Detienen a nueve sujetos por histórico robo de $6 mil ...

El delito ocurrió en julio de 2025 en Valparaíso. Desde la bóveda de la entidad bancaria, los delincuentes sustrajeron alrededor de $6 mil millones. Según la Fiscalía, la magnitud del botín convirtió el hecho en el “mayor robo registrado en la Región de Valparaíso”.

Leer mas
Triunfo
Los elogios a Darío Osorio en su llegada al Crystal Pa...

El futbolista chileno recibió halagos tras ser confirmado como nuevo refuerzo del cuadro inglés, y en paralelo, desde el Midtjylland, club en el cual estuvo los últimos 3 años, le dedicaron sentidas palabras.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/