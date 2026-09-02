Nuevo operativo de desalojo de toldos azules en Meiggs: Instalarán más rejas

La Municipalidad de Santiago lleva a cabo este miércoles un nuevo operativo de desalojo de toldos azules y de despeje de calles y veredas en el Barrio Meiggs. Específicamente en el sector de calle Salvador Sanfuentes. Luego, se procederá al cierre con rejas del perímetro.



Los equipos municipales con apoyo de Carabineros llegaron alrededor de las 5 horas de este martes al lugar. El director del área de Seguridad de la municipalidad, Arturo Urrutia, señaló que “vamos a limpiar esta calle y se va a recuperar”.



“Esto es un ordenamiento del espacio público bajo la administración del alcalde Mario Desbordes. Queremos ordenar Santiago, queremos ordenar no solamente el sector de Meiggs, sino que los 27 barrios de la comuna”, añadió.



“Ustedes saben que existía crimen organizado, aquí lo ha dicho muchas veces el alcalde. Ha intervenido Fiscalía con la PDI, el Servicio de Impuestos Internos. Es decir, hemos traído la presencia del Estado a todos estos sectores que estaban muy abandonados”, agregó.



Hasta el momento no se han registrado detenidos ni manifestaciones por parte de los afectados, mientras los equipos municipales retiran incluso quioscos metálicos que no cuentan con la autorización municipal.