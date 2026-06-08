Dictan sentencias por crimen de ciudadano francés en Chicureo: Adulto fue condenado a presidio perpetuo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina dio conocer este lunes la sentencia contra los cinco culpables del asesinato del ciudadano francés, Dimitri Weiler, ocurrido en febrero de 2025 en Chicureo.

Por un lado, según consignó Emol, Santiago Borgoño Leyton, único adulto involucrado en el crimen, fue condenado a presidio perpetuo simple.

Por lo tanto, podrá optar a beneficios penitenciarios una vez cumpla 20 años de cárcel.

Respecto a los adolescentes, tres de ellos, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 17 años, recibieron una pena de 10 años de internación en régimen cerrado.

En tanto, el adolescente que era menor de 16 años cuando sucedió el crimen, recibió 5 años de internación en régimen cerrado.

Previamente, el pasado 27 de mayo, los cinco imputados fueron declarados culpables por el tribunal. Lo anterior, por los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves.

Declaraciones del fiscal

En declaraciones obtenidas por Radio Biobío, el fiscal jefe Gonzalo Álvarez, de la Fiscalía Local Chacabuco, señaló: “Para la Fiscalía es destacable el hecho de que el tribunal ha adherido a la tesis del Ministerio Público”.

Lo anterior apuntaba a “establecer como autores directos a los cinco acusados respecto al delito en su totalidad”.

“Esto es robo calificado con homicidio en el caso del señor Dimitri Weiler, y las lesiones graves ocasionadas a su cónyuge”, añadió.