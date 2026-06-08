Home Nacional "dictan sentencias por crimen de ciudadano francés en chicureo: ad..."

Dictan sentencias por crimen de ciudadano francés en Chicureo: Adulto fue condenado a presidio perpetuo

El único adulto por el asesinato de Dimitri Weiler recibió la pena de presidio perpetuo simple, mientras que los cuatro adolescentes afrontarán 10 y 5 años de internación en régimen cerrado.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Dictan sentencias por crimen de ciudadano francés en Chicureo: Adulto fue condenado a presidio perpetuo

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina dio conocer este lunes la sentencia contra los cinco culpables del asesinato del ciudadano francés, Dimitri Weiler, ocurrido en febrero de 2025 en Chicureo.

Por un lado, según consignó Emol, Santiago Borgoño Leyton, único adulto involucrado en el crimen, fue condenado a presidio perpetuo simple

Por lo tanto, podrá optar a beneficios penitenciarios una vez cumpla 20 años de cárcel.

Respecto a los adolescentes, tres de ellos, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 17 años, recibieron una pena de 10 años de internación en régimen cerrado.

En tanto, el adolescente que era menor de 16 años cuando sucedió el crimen, recibió 5 años de internación en régimen cerrado.

Previamente, el pasado 27 de mayo, los cinco imputados fueron declarados culpables por el tribunal. Lo anterior, por los delitos de robo calificado con homicidio y lesiones graves.

Declaraciones del fiscal

En declaraciones obtenidas por Radio Biobío, el fiscal jefe Gonzalo Álvarez, de la Fiscalía Local Chacabuco, señaló: “Para la Fiscalía es destacable el hecho de que el tribunal ha adherido a la tesis del Ministerio Público”.

Lo anterior apuntaba a “establecer como autores directos a los cinco acusados respecto al delito en su totalidad”.

“Esto es robo calificado con homicidio en el caso del señor Dimitri Weiler, y las lesiones graves ocasionadas a su cónyuge”, añadió.

Declaran culpables a los cinco imputados por crimen de ciudadano francés en Chicureo
Source Texto: La Nación/Foto: Archivo
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Presidente Kast encabeza inauguración de Exponor 2026 ...

El Mandatario durante su discurso dijo que “necesitamos ayuda, necesitamos que los proyectos de ley avancen, necesitamos competitividad tributaria. Necesitamos destrabar algunos temas que hoy día nos afectan en el tema de la permisología”.

Leer mas
Viajes
Lugares turísticos en Chile: Pichicuy, cocina marina y...

Entre olas que desafían surfistas y caletas que resguardan la memoria del mar, Pichicuy despliega su identidad con el sabor de las empanadas de mariscos, la frescura de los ceviches y la tradición de los pescadores locales. Un territorio donde playa, cocina marina y cultura comunitaria se entrelazan, consolidando su lugar entre los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Leer mas
Nacional
Enap despide a 8 funcionarios por inconsistencias en r...

La empresa, a través de una declaración pública, informó que “como ya ha sido comunicado, en enero de este año y en el marco de sus procesos internos de revisión, Enap detectó inconsistencias en la información reportada desde la Refinería Aconcagua a la autoridad ambiental, activando desde ese momento y oportunamente los protocolos de escalamiento conforme a su gobierno corporativo”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
16
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/