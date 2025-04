Dirección del Trabajo desmiente a Karol Lucero por acusaciones de colaboradores: “Esto no es una resolución”

La Dirección del Trabajo (DT) reaccionó a los recientes dichos de Karol Lucero, quien aseguró este miércoles que la entidad había declarado como falsas las acusaciones de sus colaboradores de LikeMedia.

En concreto, el ex “Yingo” manifestó en sus redes sociales que “la resolución de la Inspección del Trabajo (…) llegó a la determinación de que esto es falso”, y añadió: “Es falso que no pago sueldo, es falso que hay abusos laborales, porque no existe ese vínculo”.

Sin embargo, desde la DT desmintieron al comunicador y aclararon que no pudieron investigar a LikeMedia, al no encontrar a nadie en la dirección registrada.

En una conversación con Radio Biobío, la directora regional del Trabajo Metropolitana Oriente, Carolina Campos, indicó que “esto no es una resolución lo que tiene el señor Lucero, es un oficio ordinario que solamente comunica que el proceso de investigación concluyó sin pronunciamiento”.

La autoridad explicó que “no significa que no se detectaron o que sí se detectaron (irregularidades), sino que no hay pronunciamiento debido a que los procedimientos que se hicieron de fiscalización en las ocasiones que se visitó no se detectaron moradores”.

También, mencionó que no hubo “confirmación o ratificación de la denuncia” en contra de Lucero. “Lo que no significa que no exista efectivamente una figura infraccional”, remarcó.

En relación a las declaraciones de Karol y la aseveración de que la DT concluyó que las acusaciones eran falsas, Campos dijo que “no tenemos como calificar ni pronunciarnos respecto a que eso era falso porque son juicios de valor sobre hechos que no pasaron por un proceso de investigación”.

De igual forma, subrayó que actuaron conforme a sus facultades, y eventualmente, podrían volver a fiscalizar.