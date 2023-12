Directiva del PS aclaró polémica tras publicación de Escalona en la red social

La directiva del Partido Socialista (PS) aclaró la polémica tras la publicación que realizó el secretario general, Camilo Escalona, sobre el Gobierno.



A través de su cuenta de X, Escalona comentó que “ante las dificultades respaldamos al Presidente Boric para hacer los cambios necesarios que reimpulsen la acción del Gobierno y permitan la unidad más amplia para hacer frente a la ultraderecha”.



Al respecto, el secretario general explicó que en la publicación no hace referencia al ministro Carlos Montes “ni a su labor ministerial, ni a él como persona, sino que alude exactamente a lo que dice la declaración del partido”.



En tanto, la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, sostuvo que respaldan “la gestión del ministro Montes quien, pese a la gravedad de los hechos conocidos a raíz del caso Convenios ha continuado trabajando comprometidamente”.



Añadió que es “el Presidente Boric quien define sus equipos y no aceptaremos que la derecha exija, bajo chantaje, que adopte decisiones más aún cuando es totalmente claro, que el citado informe nunca reveló irregularidades”.



Vodanovic afirmó que el secretario general “hizo un twitter en el que no aludió al Caso Convenios, no aludió al ministro Montes y habló en su twitter personal, efectivamente, acerca de que se respalda al Gobierno en las decisiones que haya de tomar”.



“Eso no es contradictorio y, por el contrario, lo hemos señalado aquí claramente: el respaldo a nuestro ministro, en el sentido de que él ha hecho una buena gestión, pese al caso Convenios, entendiendo la complejidad que ha tenido desarrollar esa gestión que ha sido ensuciada por un tremendo y lamentable caso como el de llamado convenios”, precisó la timonel del PS.