Director de Miss Universo rompió en llanto al pedir disculpas por polémica con representante de México 

Nawat Itsaragrisil, director tailandés del certamen de belleza, lloró mientras ofrecía disculpas públicas por el tenso momento que protagonizó con la Miss México, Fátima Bosch, a quien llamó “tonta” durante un evento con el resto de las candidatas.

Leonardo Medina
Nawat Itsaragrisil, director tailandés de Miss Universo, rompió en llanto este miércoles en una conferencia de prensa, mientras ofrecía disculpas públicas por la polémica que protagonizó con Fátima Bosch, representante de México en el certamen de belleza. 

La situación se remonta a una actividad en la que participaron todas las candidatas, y donde estuvo presente Itsaragrisil. Este último cuestionó a la concursante mexicana, apuntando a que se habría negado a grabar un video para promocionar Tailandia, país donde se llevará a cabo el concurso. 

En este sentido, y delante de las 130 candidatas, el tailandés increpó a Miss México,e incluso la llamó “tonta”, lo cual provocó que varias participantes se retiraran molestas del lugar.

Por su parte, Bosch expresó que “lo que el director ha hecho no es respetuoso. Me llamó ‘tonta’ porque tiene problemas con la organización y creo que eso no es justo”.

El presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, reaccionó a la situación y anunció que no permitirá que se vulneren los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres, por lo que condicionó la participación de Itsaragrisil en los eventos relacionados al concurso

El llanto de Itsaragrisil

Bajo este contexto, y tras las miles de críticas recibidas, Itsaragrisil participó en una nueva actividad y ofreció disculpas públicas entre lágrimas.

“Soy humano. Todos saben que los últimos días han sido de mucha presión. Pero eso ya quedó atrás. Creo que deben entender que la presión ha sido mucha. A veces no puedo controlarlo. Pero no tuve intención de dañar a nadie”, sostuvo. 

Asimismo, dirigiéndose a las concursantes señaló: “Las respeto a todas ustedes. Lamento sinceramente lo ocurrido. Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme con las delegadas si alguna se sintió incómoda con lo que pasó”.

“También quiero disculparme con los fans de Miss Universo en todo el mundo, pero me gustaría pedir que los mensajes sean precisos. Vi muchos mensajes que yo nunca dije”, sentenció.

