Don Omar sufre recaída de infección respiratoria y cancela tres conciertos en Estados Unidos

La preocupación crece entre los seguidores de Don Omar, luego de que el cantante puertorriqueño compartiera una fotografía en redes sociales en la que aparece con una sonda intravenosa, revelando que nuevamente enfrenta problemas de salud.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Danza Kuduro” confirmó que sufrió una recaída de una infección respiratoria que lo ha afectado durante los últimos días, situación que lo obligó a suspender sus últimas tres presentaciones de su gira por Estados Unidos.

” He sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo”, comunicó el artista.

En el mismo mensaje, explicó que decidió priorizar su recuperación antes que continuar exponiendo su salud sobre los escenarios.

“Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable”, agregó.

Don Omar canceló tres conciertos de su gira

La suspensión afecta a las presentaciones que el cantante tenía programadas en Ontario, Las Vegas y Salt Lake City, espectáculos que estaban contemplados para cerrar el primer tramo de su recorrido internacional.

Por ahora, no se han confirmado nuevas fechas para estos conciertos. El equipo del artista comunicará oportunamente cualquier información sobre una eventual reprogramación.

¿Cómo sigue la salud de Don Omar?

Mientras enfrenta esta recaída, el cantante permanecerá bajo supervisión médica y deberá cumplir con el reposo indicado por sus especialistas.

Su regreso a los escenarios dependerá de su evolución y recuperación de la infección respiratoria.

Cabe recordar que Don Omar tiene previsto regresar a Chile el 27 de octubre de 2027, cuando se presentará como parte de su gira “The Last King World Tour” por Latinoamérica.