Dua Lipa prepara cover de La Ley para su show de este miércoles en el Estadio Nacional 

Tras sorprender este martes con un cover de la canción “Tu falta de querer” de Mon Laferte, Dua Lipa prepararía otro homenaje a un tema chileno, de cara a su segundo y último concierto de este miércoles en el Estadio Nacional.

Ahora, la artista británica albanesa interpretaría una versión de “El duelo”, una de las canciones más famosas del grupo La Ley.

Diferentes reportes en redes sociales, los cuales fueron confirmados por La Tercera, indicaron que la estrella pop ensayó el tema durante una prueba de sonido.

Consignar que esta canción, compuesta por Andrés Bobe, Beto Cuevas y Luciano Rojas, forma parte del disco “Invisible” (1995), y es considerada como uno de los grandes clásicos de La Ley.

El concierto de este miércoles está programado para las 21:00 horas, y con este show, Dua Lipa cerrará su paso por Chile con la gira “Radical Optimism”.