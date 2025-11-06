Educadora de párvulos de Frutillar ganó el premio Global Teacher Prize Chile 2025

Compromiso y bienestar emocional de niñas y niñas que asisten a la educación parvularia. Ese es el sello que marca la destacada labor de la educadora de párvulos, Yohana Hernández, de la comuna de Frutillar, Región de Los Lagos, la noche de este martes 4 de noviembre se convirtió en la ganadora la décima versión del Global Teacher Prize Chile 2025. Este reconocimiento marca un hito, ya que, por primera vez, una profesional de esa área obtuvo el galardón principal.

El premio fue entregado en la ceremonia que conmemoró los 10 años del Global Teacher Prize Chile, iniciativa liderada en nuestro país por Elige Educar y que desde 2024 cuenta con una categoría especial para reconocer la labor de las educadoras de párvulos gracias al apoyo de Fundación Oportunidad y Fundación YA.

El galardón internacional entregado por la Fundación Varkey, y organizado en el país por Elige Educar, es conocido como el “Nobel de la Enseñanza”.

“Educar para mí es trascender, marcar vidas, dejar huella”

“Me siento muy feliz de recibir este premio. Educar para mí es trascender, marcar vidas, dejar huella. Quizás con mi trabajo no pueda impactar a todos los niños y niñas del país pero yo me siento orgullosa de poder cambiar la vida de algunos. Estoy muy emocionada por representar a Frutillar: una zona de armonía y paz y desde donde partió todo”, afirmó Yohana Hernández.

La directora ejecutiva de Elige Educar, Verónica Cabezas, señaló que “es un verdadero privilegio para nuestro país entregar este reconocimiento, por primera vez, a una educadora de párvulos. Pocas profesiones poseen la capacidad transformadora que tienen quienes se dedican a la educación inicial. Su labor es, en muchos sentidos, revolucionaria: abre camino a la riqueza infinita de los niños y niñas, y pone en valor la idea de que ellos no son solo el futuro, sino un presente lleno de posibilidades”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, María de la Luz González dijo que “este reconocimiento que recibió Yohana marca un antes y un después en la valoración de la Educación Parvularia en Chile”. Agregó que “las educadoras y los educadores de párvulos son responsables de sentar las bases del desarrollo integral de niñas y niños en un período decisivo para su aprendizaje, bienestar emocional y socialización. Por eso, reconocer públicamente su aporte puede inspirar a miles de jóvenes a seguir este camino vocacional”.

Más reconocimientos

El Global Teacher Prize reconoció, además, en la categoría de Educación Integral a Nemesio Rodríguez, profesor de Lenguaje de la Región Metropolitana, distinguido por su enfoque pedagógico que integra la Inteligencia Artificial (IA) y el juego como herramientas de aprendizaje. Mientras, en la categoría de Educación Musical el premio fue para el profesor Luis Felipe Soto, de la comuna de Santiago. El también educador diferencial fue reconocido por promover la inclusión y el desarrollo integral de estudiantes con necesidades educativas especiales, a través de la música.