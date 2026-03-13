EEUU inicia proceso de extradición a Chile de el “Turko”, sospechoso del crimen de Ojeda y líder del Tren de Aragua

Estados Unidos anunció este viernes el arresto con fines de extradición a Chile del venezolano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 años, acusado de integrar el liderazgo de “Los Piratas”, una facción del Tren de Aragua. El sujeto, conocido como “Turko”, ya cumple una condena en territorio estadounidense tras haber ingresado ilegalmente al país el año pasado, informó el Departamento de Justicia mediante un comunicado.

El Departamento de Justicia precisó que el arresto implica que Gámez Salas fue presentado ante un juez. El magistrado evaluará ahora la solicitud de extradición presentada por Chile. Si el proceso es autorizado, el acusado podría ser enviado al país sudamericano antes de cumplir completamente la condena que mantiene en California, dictada en abril de 2025.

Las autoridades chilenas lo vinculan con el secuestro, tortura y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en 2024. El crimen del disidente, ocurrido en Santiago, provocó tensiones diplomáticas entre Chile y Venezuela debido a la gravedad del caso.

El comunicado oficial también destacó la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. “El arresto de Rafael Enrique Gámez Salas con fines de extradición es prueba de la sólida y constante cooperación entre Estados Unidos y nuestros socios extranjeros para combatir el crimen transnacional”, señaló el texto.

Las investigaciones apuntan a que el “Turko” actuaba como mano derecha de Carlos Gómez Moreno, alias “Carlos Bobby”. Este último es identificado como responsable de operaciones del Tren de Aragua en América Latina. La organización criminal, originada en Venezuela, es considerada altamente violenta.

El Departamento de Justicia añadió que Chile también lo acusa de participar en un tiroteo contra un agente policial en abril de 2024. Además, se le atribuyen delitos de secuestro y extorsión vinculados a las operaciones de “Los Piratas”.

Antecedentes del detenido

Las autoridades estadounidenses señalaron que el acusado ya había tenido problemas migratorios. Fue capturado tras ingresar ilegalmente a Estados Unidos y luego deportado a Venezuela en 2023.

Sin embargo, posteriormente volvió a entrar de forma irregular al país. Tras ese segundo ingreso fue detenido y procesado por delitos migratorios y por contrabando de personas.

Estados Unidos ya había realizado otra extradición vinculada al Tren de Aragua. En septiembre del año pasado, Washington entregó a Chile al presunto integrante de la organización Edgar Javier Benítez Rubio.